La morte di Riina e la strage di Natale 1984 | una storia ancora tutta da scrivere

Chi in silenzio - chi a digiuno - chi vestito di nero. Il lutto dei detenuti al 41 bis per la morte di Riina : Esattamente un mese fa moriva Totò Riina, il boss corleonese di Cosa Nostra. Una morte, come racconta il "Corriere della Sera", che ha suscitato non poche reazioni negli altri detenuti al 41 bis sparsi nelle carceri italiane. C'è chi si è vestito a lutto, chi ha digiunato e chi è rimasto in silenzio per tutta la giornata.Il boss Vittorio Tutino, ancora fresco di ergastolo per la strage di via D'Amelio nel quarto ...

Sicilia - Sgarbi attacca il pm Di Matteo : “Beneficio da minacce di morte di Riina”. M5s e Pd : “Musumeci lo cacci da giunta” : Il pm Antonino Di Matteo? “Ha tratto beneficio delle minacce di morte ricevute dal carcere da Totò Riina. Ha cavalcato l’onda per fare il martire”. Sono le pesantissime accuse lanciate da Vittorio Sgarbi, appena nominato assessore ai Beni Culturali in Sicilia dal neogovernatore Nello Musumeci. Il critico d’arte, intervenendo ad Agorà su Rai3, ha messo nel mirino il magistrato palermitano, condannato a morte da Totò Riina, ...

Ecco cosa sta vendendo la figlia di Riina dopo la morte del padre : Non è passato nemmeno un mese dalla morte del boss mafioso Totò Riina e sua figlia Maria Concetta ha aperto un sito e-commerce in onore del padre. Sulla piattaforma online si possono acquistare cialde per caffè della marca Zù Totò. Un nuovo business Un nuovo tipo di impresa quella di una delle figlie di Totò Riina, Maria Concetta che ha aperto un sito e-commerce insieme al marito Antonio Ciavarello. La coppia ha tre figli e vive da qualche anno ...

Mafia : figlia Boris Giuliano - morte Riina? Mi lascia indifferente - voglio solo giustizia (2) : (AdnKronos) - Il confronto tra Selima Giuliano e i giovani del Liceo 'Don Giovanni Colletto' "è stato il più bello che ho fatto finora con i ragazzi", dice ancora Selima Giuliano all'Adnkronos, prima di lasciare Corleone. "Ovviamente è stato un incontro particolare - confida ancora Selima Giuliano -

Figlia Boris Giuliano : "morte Riina? Mi lascia indifferente - voglio solo giustizia" : Palermo, 1 dic. (AdnKronos) - "La morte del boss Totò Riina mi ha provocato solo indifferenza. Non provo sentimenti di rivalsa o di vendetta. Io credo molto nella giustizia, quella terrena, intendo. Ed era giusto che Riina scontasse la sua pena in carcere, anzi al 41 bis". Selima Giuliano, 44 anni,

Totò Riina - il genero arrestato in Puglia per truffa : dopo la morte del suocero postò il suo lutto su Facebook : I carabinieri di San Pancrazio salentino, in provincia di Brindisi, hanno eseguito un ordine di esecuzione di pena ai domiciliari nei confronti di Antonino Ciavarello , 44 anni, genero di Totò Riina , ...

Mafia - parla Gratteri : "Dopo la morte di Riina non cambia nulla - è sbagliato festeggiare" : "Quella testata costerà cara a chi l’ha data e al clan del territorio perché adesso sicuramente le forze dell’ordine si concentreranno lì, la Procura locale presterà più attenzione e ci sarà...

morte Riina - Facebook chiede scusa alla famiglia per i post rimossi - : Il social network ha preso questa decisione dopo che, nei giorni scorsi, aveva eliminato messaggi di condoglianze rivolti ai parenti del boss scomparso lo scorso 17 novembre nell'ospedale di Parma

Ex Procuratore Agueci : 'Dopo morte Riina rischio nuova stagione di sangue' : Palermo, 22 nov. (AdnKronos) - La morte del capo dei capi, Totò Riina, è "uno spartiacque". Adesso dentro Cosa nostra si apriranno scenari che "non sappiamo in che direzione si svilupperanno". Ma una cosa è certa. "Ad oggi non c'è un vero e proprio erede, l'unico è stato Bagarella, che ha portato av

Mafia : ex procuratore Agueci - troppo spazio a morte Riina - rischio divismo : Palermo, 22 nov. (AdnKronos) - "La morte di Riina? Si è raccontata in un modo esasperato. E' vero che ignorare la notizia era impossibile ma tra il raccontarla e darle l'esaltazione che ha avuto sui media c'è una robusta via di mezzo". A dirlo all'Adnkronos è Leonardo Agueci, ex procuratore aggiunto

morte Totò Riina : il corpo sepolto nel cimitero di Corleone - : Il feretro, scortato dalle forze dell'ordine per evitare curiosi e giornalisti, è sbarcato a Palermo ed è arrivato nel paese di origine del boss mafioso intorno alle 8 del mattino

morte Riina - cimitero blindato a Corleone : arrivata la salma del boss : È appena arrivata al cimitero di Corleone la salma del boss Totò Riina, morto venerdì scorso a Trapani. Il carro funebre, partito ieri da Parma, è seguito dall'auto dei familiari del capomafia ed è ...