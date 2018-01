La morte della 21enne milanese in vacanza ad Aosta | si valuta la posizione dei vertici

STAMINA - IL PADRE DI SOFIA CONTRO VANNONI/ Dopo la morte della bambina : "Il suo metodo era una truffa" : metodo STAMINA, morta la piccola SOFIA: i genitori della bambina diventata il simbolo della "cura" VANNONI attaccano il responsabile del metodo sperimentale:"La sua era una truffa"(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:42:00 GMT)

August Ames - nuove verità sulla morte della giovane diva dell'eros Video : Forse la vicenda è stato trattata in maniera superficiale, anzi è stato trovato subito un colpevole o, nel caso specifico, molti colpevoli. August Ames, la giovane diva del genere adult morta suicida a soli 23 anni lo scorso 5 dicembre [Video], sarebbe stata vittima di un'ondata di cyberbullismo che avrebbe compromesso il suo gia' precario equilibrio psicologico. A fare da leva ad uno stato depressivo gia' in atto, pertanto, sarebbero stati gli ...

Un incidente fatale mentre utilizzava la VR : il caso della morte di un giocatore russo : La realtà virtuale è una tecnologia estremamente interessante per l'ampio ventaglio di esperienze che può offrire sia in ambito videoludico che in quello educativo o terapeutico ma da sempre ci sono parecchie discussioni sui possibili effetti negativi e sulle problematiche dietro l'utilizzo degli headset. Una delle più concrete è indubbiamente la necessità di essere consapevoli di ciò che ci circonda anche mentre stiamo utilizzando un ...

Sofiya Melnyk e il mistero della morte : l'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio : E' stato trovato lungo una scarpata del Monte Grappa, al confine tra le province di Vicenza e Treviso, il corpo senza vita di Sofiya Melnyk, la 43enne di nazionalità ucraina scomparsa il 15 novembre ...

I migranti che sfidano la morte sulle nevi della Valsusa : Da Bardonecchia (Torino)Riccardo stringe la trasmittente nella mano guantata, lo sguardo rivolto alla montagna contro il cielo azzurro: “Ricevuto. Sei persone in difficoltà? Stiamo arrivando.” I ragazzi del soccorso alpino saltano rapidi a bordo del gatto delle nevi, sci e pelli di foca già pronti. Una scena che sarebbe di ordinaria amministrazione sulle montagne al confine fra Italia e Francia ma che questa volta assume ...

Il papà di Marco - morto a Londra con Gloria : "Trasformare la torre della morte in culla di speranza" : E loro, impotenti per via di quei 1.500 chilometri che separano Londra da Camposampiero , rimanevano ad ascoltare la cronaca del rogo che stava divorando la Grenfell Tower un pezzo alla volta. Fino a ...

'Ambulanza della morte' - barelliere sotto accusa non risponde al gip - : L'uomo, ritenuto responsabile di tre omicidi volontari , si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo le ricostruzioni avrebbe ucciso alcuni malati in fin di vita iniettandogli aria nel ...

L’ambulanza della morte - anziani uccisi per favorire il business dei funerali : L’ultima frontiera del racket del caro estinto ha contorni orribili: malati terminali uccisi con una iniezione di aria nelle vene, sulL’ambulanza che li portava a casa quando ormai per loro in ospedale non c’era più nulla da fare. ...

"Ambulanza della morte" - uccidevano anziani e vendevano i corpi alle pompe funebri per 300 euro : Malati terminali uccisi su un'ambulanza, iniettando loro dell'aria nel sistema sanguigno, e poi i corpi 'venduti' per 300 euro a agenzie di onoranze funebri. Era questa l'ipotesi,...

Ambulanza della morte/ Video Iene - malati uccisi e “venduti” alle pompe funebri : un arresto a Catania : Ambulanza della morte, Video Iene: malati uccisi e “venduti” alle pompe funebri. Un arresto a Catania dopo inchiesta. Le ultime notizie sul caso scoppiato dopo il servizio del programma(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 14:07:00 GMT)

'Ambulanza della morte' - uccidevano anziani e vendevano i corpi alle pompe funebri per 300 euro : Malati terminali uccisi su un'Ambulanza, iniettando loro dell'aria nel sistema sanguigno, e poi i corpi 'venduti' per 300 euro a agenzie di onoranze funebri. Era questa l'ipotesi, che dà il nome all'...

"Ambulanza della morte" a Catania - uccide tre anziani malati per ottenere i funerali dalle famiglie : Nell'inchiesta sono coinvolti anche altri due barellieri , indagati per altri episodi simili e ai quali sono contestati gli stessi reati avvenuti su altre ambulanze. La Procura non ha però voluto ...