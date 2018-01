La Borsa di Milano apre in rialzo | primo Ftse Mib +0 | 21%

Borsa - 2017 in crescita per Milano : la capitalizzazione aumenta del 23% : Si sta chiudendo un anno da record per la Borsa di Milano , che non solo ha messo a segno una solida performance ( FTSE MIB +15,5%), che nulla ha da invidiare alle altre Euroborse, ma anche in termini ...

Borsa Europa : 2017 - Zurigo batte Milano : Milano, 29 DIC - A parte la corsa di Vienna (+30%, ma è un listino dalla scarsa capitalizzazione) la Borsa europea migliore del 2017 è stata Zurigo, con il mercato svizzero che ha vinto sul filo di ...

Borsa Milano chiude con sbandata banche : (ANSA) - Milano, 29 DIC - Il ritorno delle vendite sui titoli di Stato dei Paesi storicamente maggiormente sotto l'attacco della speculazione ha fatto concludere l'ultima seduta dell'anno di Piazza ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 2% : Milano, 29 DIC - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,21% a 21.853 punti. Tutte le notizie di Breaking News

Milano, 29 DIC - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,21% a 21.853 punti. 29 dicembre 2017

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -1 - 21% - Ubi Banca a -2 - 09% (29 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta dell'anno. In agenda pochi dati provenienti dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 17:37:00 GMT)

Borsa : Milano debole - perde primato Europa : Milano, 29 DIC - Piazza Affari scivola a metà seduta (Ftse Mib -0,8%) e si porta sotto quota 22mila punti, cedendo a Zurigo la palma di regina tra le borse europee nel 2017, anche se per pochi ...

Borsa - Milano chiude in ribasso : Ftse Mib -0 - 36% - All Share -0 - 27% : Chiusura negativa per Piazza Affari, sulla scia dei mercati del Vecchio Continente. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,36% a 22.120 punti mentre l'All Share lo 0,27% a 24.475 punti. Nel listino milanese ...