Kim Jong-un | non solo pulsanti nucleari | le aperture che spiazzano il mondo

Kim Jong-un avvisa : ho il pulsante nucleareDagli Usa : guerra mai così vicina. E Tokyo... : L'anno nuovo si apre con l'ennesima minaccia del leader di Pyongyang: "Posso colpire gli Usa ovunque, non attaccatemi". Trump non commenta mentre a parlare è l'ex capo di Stato maggiore: "Gli Usa sono vicini a una guerra nucleare come mai prima".

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Kim Jong-un apre alla partecipazione della Corea del Nord! : Kim Jong-un ha clamorosamente aperto alla possibilità che una delegazione di atleti della Corea del Nord partecipi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Durante il discorso d’apertura dell’anno, il dittatore non preclude la partecipazione di suoi atleti alla rassegna a cinque cerchi che si svolgerà nella nemica Corea del Sud dal 9 al 25 febbraio. Le sue parole lasciano speranza: “I Giochi Invernali che si terranno in ...

Corea del Nord - Kim Jong-un : “Il pulsante nucleare è sul mio tavolo” : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha pronunciato il tradizionale messaggio di fine anno alla nazione, in occasione del quale ha confermato i toni minacciosi nei confronti degli Stati Uniti: il pulsante nucleare “è sempre sul mio tavolo“, ha dichiarato, ed i missili possono raggiungere il territorio degli Stati Uniti, questa “è la realtà“. “Abbiamo raggiunto l’obiettivo di completare la nostra forza ...

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha tenuto un discorso con aperture e minacce insieme : Le aperture sono sulle Olimpiadi Invernali in Corea del Sud, le minacce sono per gli Stati UNiti The post Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha tenuto un discorso con aperture e minacce insieme appeared first on Il Post.

