, "Negli eventi degli ultini giorni isi sono uniti e usano i loro mezzi, soldi, armi, politiche, Servizi di sicurezza per creare problemi al regime islamico. Sono in attesa di qualsiasi occasione per cran attaccaolpireiano". E' l'accusa della guida supremaiana, l'ayatollah, nel primo intervento dalle. Il presidenteiano Rohani,ieri,ha accusato direttamente Trump di simpatizzare con chi protesta e di spingere gliiani ad andare in piazza.(Di martedì 2 gennaio 2018)