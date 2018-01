Juventus | svelato il ‘segreto’ di Dybala per segnare con il destro | usare carta e penna!

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 gennaio 2018) Laha chiuso il 2017 con un importante successo in casa del Verona che ha permesso ai bianconeri di rimanere in scia del Napoli. Oltre ai 3 punti, un’altra nota positiva della serata è stata la doppietta realizzata da Paulo, che si è messo alle spalle un periodo buio in cui Allegri lo ha rilegato per tre sfide consecutive di campionato in panchina. La ‘Joya’ peraltro ha segnato entrambi i goal con il piede, ovvero quello non naturale dell’argentino. Un fatto non casuale visto chepassa molte ore ad esercitarsi per migliorare anche con il piedee non solo con l’allenamento classico. ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, hail ‘segreto’ dell’argentino che per aumentare la sensibilità del piede sbagliato si esercita a scrivere il suo nome con una matita posta tra l’alluce e il secondo ...