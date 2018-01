Juventus | Pjaca vicinissimo allo Schalke 04

Marko Pjaca saluta la Juventus : prestito per sei mesi allo Schalke 04 : A rivelarlo è Fabrizio Romano , giornalista di 'Sky Sport' sul suo profilo Twitter. Pjaca in partenza per la Germania alla ricerca di spazio e continuità

Calciomercato Juventus - Pjaca ad un passo dallo Schalke : formula e dettagli : Calciomercato Juventus – Prima della sfida di campionato con il Verona, Marotta ha confermato la possibilità di una cessione di Marko Pjaca nel mercato di gennaio. In questi giorni si sono intensificati i contatti con lo Schake 04 e la trattativa è arrivata ormai alla fumata bianca. Per il passaggio dell’attaccante croato nel club tedesco, infatto, è praticamente tutto fatto. Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Pjaca ...

Calciomercato Juventus - Pjaca verso lo Schalke : prestito fino a giugno : BERLINO - 'Il direttore Marotta è stato chiaro. Marko ha bisogno di giocare per riaverlo l'anno prossimo nelle migliori condizioni, poi la squadra va bene così' . Massimiliano Allegri ha commentato ...

Juventus - Allegri : "È un derby e vogliamo vincerlo. Pjaca in uscita" : tempo di derby. Domani alle 20.45 la Juventus ospita il Torino per i quarti di finale di Coppa Italia. "È un derby e vogliamo vincerlo" taglia corto Massimiliano Allegri in conferenza stampa. "Certo, ...

Calciomercato Juventus - con lo Schalke si tratta per Pjaca e… Howedes : L'acquisto di Höwedes diventa automatico al raggiungimento delle 25 presenze, una quota difficile da raggiungere vista la prima parte d'annata del campione del mondo, causa infortuni fermo all'...

Juventus - Pjaca in prestito : ecco le possibili destinazioni per gennaio : “Pjaca è reduce da un infortunio importante, deve ritrovare continuità, andrà via in prestito. Lo Schalke 04 può essere una pista”. Con queste parole rilasciate ieri a Premium Sport, di fatto Marotta annuncia il prestito di Marko Pjaca. Durante un colloquio con il tecnico Allegri però, è sorta una questione abbastanza delicata. Il tecnico ha infatti suggerito di cedere in prestito il calciatore croato in Italia, in modo da farlo ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Pjaca via in prestito. Emre Can interessa a molti' : Sappiamo che è un buon giocatore e una buona occasione ma nulla di più ' ha detto il dirigente juventino ai microfoni di Premium Sport. ' Dybala nelle ultime prestazioni non ha offerto il meglio di ...

Calciomercato Juventus - importanti annunci di Marotta : da Pjaca ad Emre Can : Calciomercato Juventus – Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ prima del match contro il Verona, l’ad della Juventus, Beppe Marotta, ha rilasciato importanti dichiarazioni di mercato: “Pjaca è reduce da un infortunio importante, deve ritrovare continuità, andrà via in prestito. Lo Schalke 04 può essere una pista. Emre Can può essere una buona occasione, ma è in scadenza di contratto, piace a diverse squadre. ...

Calciomercato Juventus - Pjaca verso il prestito : ci sono tre offerte : Dopo l'infortunio... il prestito. Marko Pjaca andrà via dalla Juventus per giocare con più continuità, soprattutto dopo aver recuperato dall'ultimo infortunio (nove mesi di stop). E' stato convocato ...

Juventus - ecco i convocati per Verona : c'è Pjaca : TORINO - Sono 21 i convocati della Juventus per l'ultimo match dell'anno, domani alle 20.45 con il Verona al Bentegodi. Come previsto, non ci sarà Pjanic che ieri ha accusato un affaticamento ...