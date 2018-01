Juventus | per Chiellini è scattata la fase ' capitan futuro'

Calciomercato Juventus - con lo Schalke si tratta per Pjaca e… Howedes : L'acquisto di Höwedes diventa automatico al raggiungimento delle 25 presenze, una quota difficile da raggiungere vista la prima parte d'annata del campione del mondo, causa infortuni fermo all'...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : la Juventus fa sul serio per Emre Can - il Napoli su Simone Verdi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di trattative del Calciomercato invernale. La finestra di mercato si aprirà ufficialmente domani, mercoledì 3 gennaio, ma intanto le squadre di Serie A sono pronte a piazzare i primi colpi per anticipare i tempi e arrivare al 31 gennaio senza l’affanno di dover porre rimedio ad eventuali incidenti di percorso. La Juventus continua a fare sul serio per Emre Can, centrocampista ...

Biglietti Cagliari-Juventus (6 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventesima giornata di Serie A : Anno nuovo, stesse tradizioni. Non si ferma il campionato italiano di calcio di Serie A che prosegue anche all’Epifania: sabato 6 gennaio c’è in programma infatti la ventesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Allo Stadio Sant’Elia di Cagliari scendono in campo i padroni di casa rossoblu ed i campioni d’Italia in carica della Juventus alle ore 15. All’esordio allo Juventus Stadium la squadra, guidata ...

Chiellini : 'Ecco la differenza tra Inter e Juventus. Adesso soffrono perché...' : Intervistato da Premium Sport, Giorgio Chiellini spiega la differenza tra Inter e Juventus. 'La classifica si è allungata, ma penso che la Roma possa rientrare in corsa. L'Inter è già fuori? No, ancora no, vediamo le ...

Serie A - Juventus. Chiellini : 'Champions? Possiamo farcela. Per lo scudetto facciamo corsa su noi stessi' : Nessuna sorpresa" Guarda tutti i video "L'idea della Juventus è sempre quella di avere una base italiana" Chiellini ha poi proseguito nella sua intervista esclusiva a Sky Sport: "Quest'anno alla fine ...

CALCIOMERCATO Juventus / News : Pjaca - tante ipotesi per il prestito (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: Marko Pjaca deve ritrovare il ritmo partita, tante ipotesi sul futuro del croato (oggi).(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News : Emre Can - si lavora per giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Bryan Cristante è la nuova idea per il centrocampo, potrebbe essere bloccato in vista della finestra estiva(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 16:23:00 GMT)

Juventus - Pjaca in prestito : ecco le possibili destinazioni per gennaio : “Pjaca è reduce da un infortunio importante, deve ritrovare continuità, andrà via in prestito. Lo Schalke 04 può essere una pista”. Con queste parole rilasciate ieri a Premium Sport, di fatto Marotta annuncia il prestito di Marko Pjaca. Durante un colloquio con il tecnico Allegri però, è sorta una questione abbastanza delicata. Il tecnico ha infatti suggerito di cedere in prestito il calciatore croato in Italia, in modo da farlo ...

Infermeria Juventus - da Buffon a Pjanic passando per Cuadrado e De Sciglio : il punto : Infermeria Juventus – “Il motto è rispettato in pieno e #FinoAllaFine… del 2017 la Juventus è scesa in campo: ieri sera al Bentegodi, per portare a casa i tre punti, e oggi, ultimo dell’anno, a Vinovo, per recuperare le forze e lavorare in vista del prossimo impegno. Questa mattina i bianconeri si sono infatti regolarmente allenati, seguendo il consueto programma dei giorni post-partita: chi ha affrontato il Verona ieri ...

Juventus - duello con l’Arsenal per David Luiz : il Chelsea fissa il prezzo : Juventus, duello con l’Arsenal per David Luiz: il Chelsea fissa il prezzo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, duello CON L’ARSENAL PER David Luiz – La Juventus in cerca di un nuovo difensore. L’arrivo di Benedikt Howedes non sembra aver colmato la partenza di Bonucci, con il tedesco che non ha trovato la giusta continuità dal ...

CALCIOMERCATO Juventus / News : Cristante - idea per giugno ma l'Inter è in pressing (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: Bryan Cristante è la nuova idea per il centrocampo, potrebbe essere bloccato in vista della finestra estiva(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 11:25:00 GMT)

Verona-Juventus - le pagelle di CM : Benatia super - Matuidi croce e delizia : MANDZUKIC 5.5: torna esterno puro, lotta e si sacrifica come se fosse sempre la cosa più normale del mondo. Però, davanti, non si vede quasi mai (82' MARCHISIO ng ). HIGUAIN 6: notte da tiro al ...

Juventus - Allegri si coccola Dybala : che parole per la Joya! Poi ‘bacchetta’ Mandzukic : Al termine della sfida vinta dalla Juventus contro il Verona, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’. Ecco le sue dichiarazioni: “Dybala è importante che sia tornato al goal, dopo il primo ha incominciato a giocare meglio perchè sapeva anche lui che era un periodo complicato. La condizione psicologica è tutto nel calcio. Insieme a Neymar sarà uno dei due migliori giocatori al ...

Juventus - Bernardeschi è sicuro : “adesso è corsa a due per lo scudetto” : La Juventus vince sul campo del Verona e si avvicina ad un solo punto dal Napoli, ecco le parole di Bernardeschi al termine della partita a Premium Sport: “una vittoria importante, chiudiamo l’anno in bellezza. Dobbiamo, però, pensare subito al 3, c’è il derby contro il Torino in Coppa Italia. Vogliamo far bene anche in questa occasione. Abbiamo preso uno schiaffo, con il gol di Caceres, ma ci siamo rialzati da grande squadra. ...