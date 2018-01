Juve | senti Pochettino | “Io come Allegri Ecco cosa penso di Dybala e Higuain Kane il

Verona-Juventus - Allegri : “Tanti assenti. Ballottaggio Marchisio-Bentancur” : Verona-Juventus, Allegri: “Tanti assenti. Ballottaggio Marchisio-Bentancur” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Juventus, Allegri – La Juventus chiuderà il suo 2017 contro il Verona. La sfida del ‘Bentegodi’, sarà anche l’ultima dell’anno del calcio italiano. Il match è in programma in posticipo domani sera. Il ...

Juve - senti Ranieri : 'Ecco cosa deve temere della Roma' : L'ex tecnico di Roma e Juve Claudio Ranieri ha parlato al Corriere dello Sport prima del big match di questa sera: 'Quale è il reparto più forte della Juve e quello più forte della Roma? Il reparto più forte della Juve è, me lo faccia dire così, che tutti possono fare gol. ...

Bologna-Juventus, Allegri: "Dybala in panca. Assenti Chiellini, Cuadrado e Buffon" Bologna-Juventus, Allegri – Dopo la doppia sfida contro Napoli ed Inter, la Juventus fa visita al Bologna per cercare di portarsi in cima alla classifica sperando in un passo falso delle dirette avversarie.

Juventus - senti Barzagli : il sostituto di Bonucci - lo scudetto ed il “ritorno” dei bianconeri : Un mese fa aveva mandato un chiaro segnale al gruppo: bisognava tornare a essere la vera Juventus, a capire cosa significhi indossare la maglia bianconera. Andrea Barzagli ha colto nel segno, perche’ da allora la “Signora” ha ripreso a essere solida e vincente. “Non c’e’ stato solo il mio messaggio, anche il mister ci ha messo molto del suo – ha spiegato il difensore toscano ai microfoni di Sky Sport 24 ...

Juve - senti Caldara : 'Io l'erede di Bonucci? E' più completo Barzagli' : Le sue lacrime dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018? Sono state toccanti e hanno confermato che è stato ed è un campione, una leggenda per noi italiani e per tutto il mondo del ...

Calciomercato Juventus - senti Goretzka : “Futuro? Ecco cosa dico” : Calciomercato Juventus – Uno dei giocatori che è nel mirino della Juventus per la prossima stagione è Leon Goretzka, centrocapista in scadenza di contratto con lo Schalke 04. I bianconeri dovranno fare i conti con la concorrenza di numerosi top club, tra i quali Arsenal, United e Barcellona, ma Marotta pregusta il colpo a parametro zero. Intato il tedesco dopo la sfida pareggiata dallo Schalke con il Colonia ha parlato del suo futuro ...

Sorpresa Juventus - i convocati di Allegri : assenti 4 big! : Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha selezionato 20 giocatori per la partita di domani della sua squadra contro il Crotone (calcio d’inizio ore 20.45). Tante le assenze nella rosa della Juventus, alcune preannunciate, altre un po’ meno. Assente Khedira, oltre a Cuadrado, Bernardeschi e Chiellini. Ecco l’elenco dei convocati completo: 1 Buffon, 2 De Sciglio, 4 Benatia, 5 Pjanic, 8 Marchisio, 9 Higuaín, 10 Dybala, 11 ...

Juventus-Barcellona, risentimento muscolare per Chiellini. Salta il match CHIELLINI – Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini non potrà scendere in campo stasera, all'Allianz Stadium di Torino, nel match di Champions League contro il Barcellona. Il difensore di Livorno, nell'allenamento di rifinitura

Squadra dell’anno : presenti calciatori di Juventus - Milan e Napoli : Ci sono Buffon, Bonucci e Chiellini oltre ad Alex Sandro, Dybala, Pjanic e Mertens fra i 50 giocatori candidati per un posto nella “Squadra dell’Anno” che verra’ votata dagli utenti di Uefa.com per il 2017. Si potra’ scegliere tra cinque portieri, 15 difensori, 15 centrocampisti e 15 attaccanti. I 50 candidati sono stati scelti dalla redazione di Uefa.com sulla base delle prestazioni dei calciatori con un club ...

Compleanno Juventus - 120 anni e non sentirli : ecco l’11 più forte di sempre [FOTO] : 1/17 Buffon (LaPresse/Marco Alpozzi) ...

Marotta : 'Vogliamo che Dybala rappresenti la storia della Juventus' : ' Il Milan - prosegue il dirigente ai microfoni di Premium Sport - è una squadra più giovane e più spensierata, noi però siamo una squadra più solida e collaudata'. CLASSIFICA MILAN - ' Se mi ...

Juve - senti Beckham : 'Quando ero al Manchester guardavamo alla Juventus' : Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex stella di Manchester United e Real Madrid David Beckham ha riservato parole di grande rispetto e riconoscenza nei confronti della Juventus . La leggenda inglese ha infatti indicato il ...