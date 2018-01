Joshua-Parker : accordo per il 31 marzo - pesi massimi verso la riunificazione Video : C'è l'accordo e, pertanto, a meno di ripensamenti delle ultime settimane, si fara' l'atteso match che mettera' in palio ben quattro cinture dei #pesi massimi. Anthony Joshua, campione WBA, IBF ed IBO, e Joseph Parker, detentore del titolo WBO, saliranno sullo stesso ring il prossimo 31 marzo. Il piano di Eddie Hearn, potente manager di Joshua, è quello di portare il suo pupillo a riunificare il titolo mondiale della categoria regina, ma per ...