Jessica Alba mamma per la terza volta | è nato Hayes

: Tanti auguri Jessica! - VanityFairIt : Tanti auguri Jessica! - luisma51576899 : RT @xwankclubx: Selena Gomez Jessica Alba Demi Lovato - TDSOpeizthan : RT @HollywoodConfid: Jessica Alba - 69_thatboy : RT @SexyCelebs_Dan: Jessica Alba - appaloosaca : RT @hot_celeb_legs: Jessica Alba ?? -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 2 gennaio 2018) Il 2018 non sarebbe potuto iniziare meglio per. L’attrice ha aspettato l’anno nuovo con tutta la famiglia, compreso il terzogenito,il 31 dicembre. L’annuncio, via social, con la primo foto del piccolo, un maschietto, il primo per lei e il marito Cash Warren dopo due femmine, Honor Marie ed Haven. Ad accompagnare la gioia della neola prima foto del bambino, che come le sorelle ha un nome che inizia con la lettera H:. https://www.instagram.com/p/Bdav333hYTz/?taken-by=Che al parto mancasse ormai poco si era capito già pochi giorni fa, quando l’attrice, che oggi si occupa a tempo pieno della famiglia e della sua azienda di prodotti naturali, aveva festeggiato il baby shower in una pasticceria di Los Angeles. La notizia dell’arrivo diha portato grande eccitazione in famiglia, anche se all’inizio la piccola ...