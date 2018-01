Ius Soli | padre congolese e cuore italiano Nelson | “Sono nato qui e parlo calabrese ma

Ius Soli - concedere la cittadinanza ai migranti rafforza il popolo e la classe : Ricevo da un lettore brasiliano la notizia di un tentativo di introdurre, col solito strumento buono a tutti gli usi della legge finanziaria, gravi limitazioni alla possibilità degli italodiscendenti di chiedere la cittadinanza. Tentativo a quanto pare fortunatamente fino ad ora respinto. Il problema è di grande attualità su scala mondiale. Il fenomeno delle migrazioni di massa determina legami molteplici di un numero crescente di individui con ...

Ius Soli - l'attivista marocchina : 'Togliere cittadinanza a Salvini' : "Possiamo anche iniziare a togliere la cittadinanza" a Matteo Salvini. L'attacco frontale al leader della Lega Nord arriva da Ilham Mounssif, marocchina che ora vive in Italia diventata una delle paladine della sinistra pro-ius soli. La sconfitta su tutta la linea dei favorevoli all'approvazione della legge in favore della cittadinanza facile (la norma è ormai arenata in un Parlamento sciolto) non ha fermato le ...

Lo Ius Soli non è divisivo : Non entro nel merito delle ragioni e degli argomenti per cui il cd. jus soli (mai nomignolo fu meno adatto per un sereno dibattito pubblico)si è subito arenato in una seduta in articulo mortis di una legislatura giunta alla sua fine naturale. Tant'è.Prendiamo atto che le forze politiche sono apparse assai divise su questo provvedimento per quanto esso abbia, visto da vicino, un contenuto tutt'altro che divisivo. E ciò non ...

La consigliera Sumaya Abdel Qader : Ius Soli è solo questione di tempo - hanno vinto solo una battaglia : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto le Camere; l’appello a rimandare lo scioglimento per far approvare la contestata legge sullo Ius Soli è rimasto inascoltato, come prevedibile del resto. Un epilogo che gli attivisti della legge sulla cittadinanza facile non hanno proprio digerito al punto da esternare pubblicamente commenti ben poco costruttivi e che in certi casi sembrano assumere toni minacciosi e di ...

Paolo Gentiloni - Ius Soli : la promessa horror - approvato dopo le elezioni : Ora, l'ipocrisia della sinistra non conosce confini nè tantomeno vergogna. dopo aver passato mesi a strombazzare una legge che più di sinistra dello ius soli non c'è, Pd e company hanno infine dovuto ...

Boldrini : rammarico per mancato Ius Soli : 20.16 "La legislatura che si chiude ha approvato provvedimenti importanti sui diritti civili", scrive Laura Boldrini su Twitter dopo lo scoglimento delle Camere. "Le scelte sulle politiche del lavoro osserva la presidente della Camerahanno provocato più divisioni. Resta grande il rammarico per l'occasione mancata su cittadinanza, omofobia, cognome madri a figli. Da qui -promettesi riparte".

Gentiloni : "Ius Soli - non c'erano i numeri" Premier - Grasso e Boldrini da Mattarella : Conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni: "Il rapporto deficit/pil era al 3% nel 2013, nel 2018 sarà all'1,6%. Praticamente dimezzato" Segui su affaritaliani.it

Le votazioni deserte e lo Ius soli : Saranno state le feste natalizie. Sarà stata la destra, o il Movimento 5 stelle. Sarà stato il mefistofelico volto di Calderoli o quello costernato del presidente Grasso... fatto sta che in Senato mancava il numero sufficiente per procedere alla votazione sullo ius soli. Su 319 senatori erano presenti in 116. Nemmeno fosse in atto l'epidemia di Spagnola del 1918. Tra i Dem risultavano assenti all'appello 29 senatori, gli scranni ...

