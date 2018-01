Islanda | la parità di stipendio tra uomo e donna diventa legge

Islanda - legge parità salario uomo-donna : 7.15 L' Islanda è diventata il primo paese al mondo a rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna Aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati dovranno dimostrare con una serie di documenti che le dipendenti sono pagate quanto i loro colleghi, altrimenti saranno puniti con un'ammenda. L' Islanda non è nuova a misure che promuovano l'uguaglianza tra uomo e donna tanto che negli ultimi 9 anni è stata al primo posto ...

'La parità salariale fra uomini e donne imposta per legge funziona'. In Islanda : Non c'è Stato al mondo in cui le donne guadagnino quanto gli uomini: è stato calcolato che, considerata l'attuale situazione, ci vorranno altri 170 anni per colmare il gender pay gap, ovvero il ...