Islanda la parità di salario tra uomo e donna è legge

Islanda : la parità di stipendio tra uomo e donna diventa obbligatoria per legge : L'Islanda è diventata il primo paese al mondo rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna. Da oggi aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati dovranno dimostrare con una serie di documenti che le dipendenti sono pagate quanto i loro colleghi, altrimenti saranno puniti con un'ammenda.L'Islanda non è nuova a misure che promuovano l'uguaglianza tra uomo e donna tanto che negli ultimi ...

Islanda - obbligatoria la parità di salario uomo-donna : E nel 1980 l'Islanda fu il primo Paese al mondo ad avere una donna, Vigdis Finnbogadottir, alla presidenza della Repubblica. Eppure per convincere il parlamento di Reykjavik a imporre la fine della ...

Islanda - legge parità salario uomo-donna : 7.15 L'Islanda è diventata il primo paese al mondo a rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna Aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati dovranno dimostrare con una serie di documenti che le dipendenti sono pagate quanto i loro colleghi, altrimenti saranno puniti con un'ammenda. L'Islanda non è nuova a misure che promuovano l'uguaglianza tra uomo e donna tanto che negli ultimi 9 anni è stata al primo posto ...

Islanda - entra in vigore la legge che impone la parità di salario tra uomo e donna : Il report analizza il divario di genere attraverso quattro parametri: partecipazione alla crescita economica, risultati accademici, salute e aspettativa di vita e partecipazione alla politica. Una ...

