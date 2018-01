Islanda 2018 | le donne pagate come gli uomini per legge

: RT @MondoMercati: Islanda, la parità di stipendio tra uomo e donna diventa legge - AlessFant : RT @MondoMercati: Islanda, la parità di stipendio tra uomo e donna diventa legge - VTattiTonni : RT @Agenzia_Ansa: #Islanda, la parità di #salario tra uomo e donna è legge - pBilleri : RT @Agenzia_Ansa: #Islanda, la parità di #salario tra uomo e donna è legge -

(Di martedì 2 gennaio 2018) L’è il paese più avanti d’Europa. Non solo perché è, geograficamente, quello più avanzata nell’Atlantico o perché, sportivamente parlando, è riuscito a qualificare la sua squadra al mondiale di calcio (cosa che a noi non è riuscita) o perché ha sconfitto, anche grazie allo sport, la diffusione di alcol e droga fra i giovani. L’è avanti per paga lequanto gli. Per. È entrata in vigore con l’inizio dell’anno la norma che rende obbligatoria la parità di stipendio tra uomo e donna. È la prima volta al mondo. Le aziende e anche gli uffici pubblici con più di 25 impiegati devono dimostrare, documenti alla mano, che le dipendenti sonoquanto i dipendenti. Altrimenti scatta la multa. L’è da nove anni prima nella classifica dei Paesi per parità di genere del World Economic Forum. L’Italia è 82esima in questa graduatoria, che si basa su ...