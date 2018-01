IRAN | PROTESTE | MORTI E ARRESTI Ultime notizie | la nuova onda verde che

IRAN - proteste e sangue : 23 morti. E per gli arrestati rischio pena di morte : Ancora proteste e sangue in Iran. Sono almeno 23 le persone che hanno perso la vita finora nelle proteste antigovernative in Iran: lo riportano media statali. Sei dimostranti sono stati...

IRAN - altre 9 vittime nelle proteste. La tv di Stato : uccisa anche una Guardia rivoluzionaria : Internet e i social network sono sottoposti ormai a un filtro rigidissimo in Iran, ma i dimostranti che sono scesi in piazza per il sesto giorno consecutivo continuano a organizzarsi e a documentare le proteste con video e fotografie. È un flusso a singhiozzo, ma che riesce comunque a dare le dimensioni di un movimento in crescita, nonostante il d...

Proteste in IRAN - Alfano : sia garantita la libertà di manifestare : "Stiamo seguendo con grande attenzione le Proteste in Iran: sia le rivendicazioni dei manifestanti, sia le parole del presidente Rohani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, ...

