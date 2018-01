Iran | manifestanti guidati da Paesi stranieri?

Iran senza pace - ancora scontri tra manifestanti e polizia. La tv di Stato : '12 morti dall'inizio delle proteste' : La situazione dell'economia Iraniana, ha proseguito il presidente, "è migliore rispetto al livello medio mondiale e la crescita economica del paese si è attestata al 6% nella prima metà dell'anno ...

Iran senza pace - ancora scontri tra manifestanti e polizia. La tv di Stato : "12 morti dall'inizio delle proteste" : ancora sangue in Iran. Non si fermano le proteste antigovernative contro il carovita e contro la corruzione del regime: secondo la tv di Stato i morti dall'inizio delle sommosse sono 12. Le autorità affermano che le forze dell'ordine non sparano ai manifestanti e accusano i "sobillatori" dei disordini o "controrivoluzionari" armati di infiltrarsi fra i dimostranti.Nelle ultime ore i dimostranti hanno attaccato stazioni di polizia e ...

Iran - “Guardia rivoluzionaria spara sui manifestanti che protestano contro carovita e corruzione. Otto morti” : Otto manifestanti uccisi dagli agenti della Guardia rivoluzionaria, che hanno sparato per disperdere la folla scesa in piazza per protestare contro il governo a Droroud, nel Lorestan. E’ questo, stando all’opposizione, il risultato dell’escalation di quella che è già considerata la più grande mobilitazione in Iran dai tempi delle proteste per la rielezione dell’ex presidente Mahmud Ahmadinejad, nel 2009. Secondo il vice capo ...

