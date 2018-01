Iran | la protesta non si placa | nuovi assalti alle basi militari e repressione “Altri

Iran tra crisi economica e corruzione : cosa c'è dietro la protesta : ... Libano e Siria, ai quali si aggiungerebbe la Turchia in versione opposta alle monarchie del Golfo, quindi un chiaro rimando al conflitto interno atavico nel mondo islamico tra sciiti e sunniti "...

Iran - le ragazze che protestano : "Odio questo sistema e voglio reagire" : Mentre il presidente moderato Hassan Rouhani cerca di placare questi giovani, assicurando che l'Iran ha bisogno di un'economia migliore e anche di una società più aperta, i Guardiani della ...

Ue : Iran rispetti diritto a protestare : 22.40 Il capo della diplomazia Ue, Mogherini, segue con attenzione gli sviluppi della situazione in Iran e avverte Teheran che l'Ue continuerà a monitorare la crisi. Lo ha riferito il portavoce del rappresentate europeo. "Siamo in contatto con le autorità Iraniane e ci aspettiamo che il diritto a pacifiche dimostrazioni e la libertà di espressione siano garantite, come ha chiesto il presidente Hassan Rohani".

Iran - la protesta si ritorce contro i conservatori che l'hanno innescata : Ma non solo del governo, del presidente, della sua scarsa capacità di migliorare l'economia: la protesta è spesso contro il regime. contro lo stesso assetto nato dalla 'rivoluzione islamica'. Una ...

Iran - due morti durante protesta a Izeh : Ancora vittime in Iran, teatro di manifestazioni e proteste contro il governo di Hassan Rohani per gli scarsi risultati in economia. Il deputato Hedayatollah Khademi ha detto all'agenzia di stampa Ilna, vicina all'opposizione, che due manifestanti sono rimasti uccisi ieri sera nel corso delle proteste nella città di Izeh, ...

Iran - Rouhani apre dopo il pugno di ferro 'La gente ha il diritto di protestare - serve uno spazio per la critica' : Mentre il mondo segue con preoccuapazione l'escalation della violenza contro i manifestanti, e Donald Trump ammonisce con un tweet 'Il mondo vi guarda', continua la repressione del governo. La ...

La protesta in Iran si infiamma. Le prime vittime a Dorud : Dopo che nel 2015 una parte delle sanzioni internazionali sono state eliminate in seguito all'aver rivisto la propria politica relativa all'arricchimento dell'uranio, l'Iran ha potuto riprendere a vendere il suo petrolio, riempiendo il portafoglio pubblico con una liquidità che gli ha consentito di riaffacciarsi, ...

Iran - “Guardia rivoluzionaria spara sui manifestanti che protestano contro carovita e corruzione. Otto morti” : Otto manifestanti uccisi dagli agenti della Guardia rivoluzionaria, che hanno sparato per disperdere la folla scesa in piazza per protestare contro il governo a Droroud, nel Lorestan. E’ questo, stando all’opposizione, il risultato dell’escalation di quella che è già considerata la più grande mobilitazione in Iran dai tempi delle proteste per la rielezione dell’ex presidente Mahmud Ahmadinejad, nel 2009. Secondo il vice capo ...

