Iran | Casa Bianca | Teheran rispetti i diritti dei cittadini

La Casa Bianca avverte l'Iran : "State attenti - tutto il mondo vi sta guardando" : Dagli Stati Uniti, il presidente Donald Trump, ha voluto mettere in guardia Teheran dopo le decine di arresti nelle manifestazioni anti-governative di giovedì e venerdì: 'Il mondo vi guarda', ha ...

Casa Bianca all'Iran : "Rispetti il suo popolo. Il mondo sta guardando" - : "Il governo iraniano dovrebbe rispettare i diritti della sua gente, incluso quello di espressione", ha scritto su Twitter il presidente Usa Trump. Messaggio arrivato dopo le manifestazioni degli ...

Roma - missionari raggIrano anziana - si trasferiscono da lei poi la circuiscono : 'Regalaci casa' : Statue, santini e raffigurazioni sacre della Madonna: si è ritrovata la casa trasformata in un luogo di culto, una sorta di santuario religioso all'interno delle mura domestiche. Si erano presentati ...

Benvenuti nella casa di PIrandello : Foto dal minuzioso catalogo realizzato per i 150 anni della sua nascita: poltrone, spade, cilindri e macchine da scrivere The post Benvenuti nella casa di Pirandello appeared first on Il Post.

"Mi mi pignorano casa per 4 padelle". La disavventura di Serena Grandi per la Locanda di MIranda : Non solo è accusata di banca rotta ma adesso le hanno pure pignorato casa. Serena Grandi racconta il suo investimento sbagliato al Giorno. Il problema nasce dala Locanda di Miranda, il locale che aveva aperto a Rimini con i soldi del risarcimento per ingiusta detenzione dopo che era stata archiviata l'inchiesta per spaccio. Nel 2015 il ristorante chiude: la Grandi è accusata di aver sottratto beni (padelle e stoviglie) per un ...

Gli Usa negano visto - niente mondiali per il campione Iraniano. 'Non voglio la green card - ho 2 milioni di dollari a casa' : E posso anche aggiungere che l'Iran sarà benvenuto, visto che nel nostro sport è uno dei miglior team del mondo'. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova aspIrante modella in casa Jenner : Come si evince dal suo profilo Instagram , non ancora preso d'assalto da masse di follower come quello delle cugine, Natalie Zettel sembra volersi dedicare al mondo della moda . Riuscirà anche la ...