Iran | ancora proteste e sangue | 23 morti

Caos Iran : 22 morti - 450 arresti e ancora proteste : Secondo quanto riportato dalla tv di Stato seidimostranti sono stati uccisi durante un attacco a una stazionedi polizia a Qahdarijan. Gli scontri sono iniziati quando i dimostranti hanno cercato di rubare armi dalla stazione di polizia.

Iran : 12 morti e ancora proteste in strada : Trecento arresti nelle zone calde del Paese. Rohani: "Il popolo è libero di manifestare, ma nella legalità". E Trump twitta: "L'Iran sta fallendo ad ogni livello nonostante il terribile accordo fatto con l'amministrazione Obama".

Iran senza pace - ancora scontri tra manifestanti e polizia. La tv di Stato : "12 morti dall'inizio delle proteste" : ancora sangue in Iran. Non si fermano le proteste antigovernative contro il carovita e contro la corruzione del regime: secondo la tv di Stato i morti dall'inizio delle sommosse sono 12. Le autorità affermano che le forze dell'ordine non sparano ai manifestanti e accusano i "sobillatori" dei disordini o "controrivoluzionari" armati di infiltrarsi fra i dimostranti.Nelle ultime ore i dimostranti hanno attaccato stazioni di polizia e ...

Iran - ancora proteste e morti. Rohani apre : il popolo è libero di manifestare : Non si fermano le proteste in Iran. Sale ad almeno 12 il bilancio dei morti nelle proteste antigovernative in corso in Iran: la Tv di Stato Iraniana riporta che 10 persone sono state uccise ieri...

