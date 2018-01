Iran | altri 9 morti negli scontri Tra le vittime bimbo di 11 anni

Proteste e scontri : altri 9 mortiAdesso in Iran è caos totale : Nove persone sono rimaste uccise nelle Proteste antigovernative della scorsa notte in Iran, tra cui un bambino di 11 anni e un mebro dei Guardiani della rivoluzione Segui su affaritaliani.it

Altri 12 morti in Iran dopo l'appello di Rohani : Negli scontri fra dimostranti e forze dell'ordine di domenica ci sarebbero stati dieci morti. Il bilancio è stato riportato questa mattina dalla tv di Stato: «Negli eventi della scorsa notte, purtroppo, un totale di dodici persone sono rimaste uccise, in numerose città». La tv ha mostrato edifici e auto danneggiati negli scontri.

Israele : altri 10 Paesi seguIranno Usa : 22.02 Israele è in contatto con "almeno 10 Paesi" per il trasferimento della loro Ambasciata a Gerusalemme. Lo ha affermato la viceministra degli Esteri, Tzipi Hotovely, precisando che alcuni sono europei. Le richieste, ha spiegato Hotovely, sono arrivate non appena il Guatemala ha annunciato di voler seguire la scelta degli Stati Uniti. Una scelta comunque condannata dall'Onu. L'ambasciatrice Usa, Haley, ai firmatari della risoluzione ha ...

Gerusalemme capitale Israele - Netanyahu : altri seguIranno. Hamas chiama alla nuova intifada : #Gerusalemme città santa, unica al mondo. Il suo futuro va definito nell'ambito del processo di pace basato sui due Stati, Israele e Palestina " Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 6 dicembre 2017

Netanyahu : altri Paesi seguIranno Trump : 11.20 Netanyahu si è di nuovo felicitato con Trump per il riconoscimento di Gerusalemme capitale d'Israele("ha legato per sempre il suo nome con la storia della nostra capitale")e ha rivelato che altri Paesi potrebbero fare altrettanto. "Siamo in contatto con altri Paesi affinché esprimano un riconoscimento analogo -ha detto il premier in un discorso al ministero degli Esteri- e non ho alcun dubbio che quando l'ambasciata Usa passerà a ...

Sirene - anticipazioni ultima puntata : Irene e Yara imprigionate dalla Maldini - Salvatore e gli altri conoscenti riuscIranno a salvarle? : Giovedì 30 novembre alle 21.25 su Rai1 andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction SIrene (voto: 7), ambientata a Napoli.

Milano : bimba 6 anni muore di meningite - altri genitori ritIrano figli da scuola : Una bambina di sei anni è morta per una forma di meningite fulminante giovedì notte all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove si trovava in vacanza dai nonni. La bambina frequentava la prima classe della scuola primaria di via Garofani a Rozzano, nell'hinterland milanese: la drammatica notizia si è diffusa rapidamente questa mattina tra i genitori che stavano portando i figli a scuola, anche grazie la classico tam tam di messaggi e gruppi ...

