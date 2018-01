Iran | altre 9 vittime nelle proteste La tv di Stato | uccisa anche una Guardia

Iran : Il regime di Teheran promette che non tollererà altre proteste : ... di fatto in corso, il popolo Iraniano o meglio gran parte di esso, continua a scendere in piazza a manifestare con fermezza la propria rabbia contro le autorità Iraniane e la sua politica economica,...

Proteste in Iran - altre due vittime : i morti saliti a otto | Monito di Trump : "Il mondo vi guarda" : altre due persone sono state uccise inIran nella notte durante le Proteste aDoroud, nel Lorestan. La popolazione è scesa in piazza contro il carovita in diverse città Iraniane e la Guardia Repubblicana ha sparato per disperdere una manifestazione. Monito della Casa Bianca: "Il governo rispetti i diritti del suo popolo"

Trasferimento della loro Ambasciata a Gerusalemme - altre Nazioni seguIranno gli Usa : Lo Stato di Israele sta tenendo contatti con almeno 10 Nazioni per il Trasferimento della loro Ambasciata a Gerusalemme. Lo ha comunicato il vice ministro degli Esteri, Tzipi Hotovely, precisando che alcuni sono europei. Le richieste – ha spiegato Hotovely…Continua a leggere →