Iran | 9 morti nelle proteste della notte Usa chiedono Consiglio di sicurezza Onu

Proteste Iran - altri 9 morti. Gli Usa chiedono riunione Onu e minacciano sanzioni : La guida suprema, ayatollah Khamenei, accusa "i nemici dell'Iran" per le Proteste

Iran - 23 morti - 450 arresti. Khamenei accusa delle proteste i 'nemici' | : Proseguono le manifestazioni antigovernative : nuovi scontri nella notte tra lunedì e martedì. In tutto 450 persone arrestate: alcune rischiano pena di morte. LE DONNE SIMBOLO DELLA PROTESTA: VIDEO

