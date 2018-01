Inter verso la svolta in attacco : trovato il vice Icardi? : Con il mese di gennaio ha inizio la sessione invernale di calciomercato, che dovrebbe vedere tra le grandi protagoniste l'Inter, viste le carenze mostrate in quest'ultimo mese dalla rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Nell'ultimo mese, infatti, i nerazzurri hanno collezionato due pareggi, contro Juventus e Lazio, e due sconfitte, contro Udinese e Sassuolo, in campionato mentre in coppa Italia è arrivato il passaggio del turno solo ...

Inter-Lazio - lo sputo di Candreva verso un tifoso : Il pari in casa con la Lazio di certo non ha riacceso i cuori dei tifosi nerazzurri. Dopo le sconfitte con Udinese e Sassuolo in campionato e la batosta in Coppa Italia con il Milan, i nerazzurri ...

Pjaca via in prestito : offerte da Germania e Francia. Bastoni-Inter - verso l'arrivo anticipato : Sono ore di riflessione per Marko Pjaca e il suo entourage. Il trequartista croato, d'accordo con la Juventus, partirà in prestito a gennaio per ritrovare forma e condizione, dopo il recupero dall'...

Juve e Inter piste fredde : un difensore verso il Manchester City : La scorsa estate sia l'Inter che la Juventus si erano Interessate a Inigo Martinez , difensore centrale classe 1991 della Real Sociedad . Secondo la redazione inglese di Sky Sport , tuttavia, il difensore spagnolo è in procinto di passare al Manchester City di Pep Guardiola intenzionato a pagare la sua clausola rescissoria da 35 milioni.

Verso Sassuolo-Inter - due ballottaggi per Spalletti : le ultime di formazione : Riscattare la sconfitta con l’Udinese e approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Roma: questo l’obiettivo dell’Inter per la gara con il Sassuolo con i nerazzurri che proveranno a conquistare a tutti costi i tre punti. Luciano Spalletti ha a disposizione ancora poche ore per scigliere gli ultimi dubbi di formazione. Due i ballottaggi nelle mente del tecnico livornese: Santon-Dalbert e Vecino-Gagliardini. Per il resto ...

Gli scienziati Interrompono la perdita progressiva dell’udito nei topi attraverso l’editing genetico : Gli scienziati sono capaci di interrompere la perdita progressiva dell’udito nei topi attraverso l’editing genetico. Il team ha utilizzato la tecnica CRISP-Cas9 per tagliare il gene mutato e migliorare in modo consistente le possibilità di sentire. La tecnica è un passo che avvicina i ricercatori all’obiettivo di offrire un unico trattamento per alcuni disturbi genetici della perdita dell’udito. L’esperimento è stato condotto direttamente ...

Bologna - un ex Inter verso il rinnovo : Secondo Sport Mediaset , il Bologna starebbe provvedendo alla questione rinnovo di Ibrahima Mbaye : l'attuale scadenza dell'ex centrocampista nerazzurro è datata 2019, ma le proposte della società felsinea ...

Inter - Dalbert : "Diverso il calcio italiano - duro l'inizio. L'obiettivo è la Champions" : "Il campionato italiano è completamente diverso rispetto agli altri ed è complicato conoscerlo. Non nascondo le difficoltà che ho incontrato finora. L'inizio non è stato semplice, ma ora le cose ...

Calciomercato - Lazio : de Vrij verso il 'no' al rinnovo. Contatti con Inter e Barcellona : Calciomercato sotto l'albero, perchè con la sessione invernale di gennaio ormai alle porte alcune trattative iniziano a entrare sempre più nel vivo. In casa Lazio ad esempio a tenere banco è la ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - sfuma Mkhitaryan che va verso il ritorno al Borussia (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il difensore centrale della Lazio Stefan de Vrij blocca il suo rinnovo con i biancocelesti, pronto a lasciare la squadra?(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 17:28:00 GMT)

Bardonecchia - Intercettati i sei migranti in fuga verso la Francia : Si erano persi nel tragitto verso il Colle della Scala. Dieci giorni fa numerosi immigrati salvati dall'assideramento

Warren Buffett sta bene? Frase Doug Kass riaccende Interesse verso segreto più ben custodito della finanza mondiale : ... il suo amico e collega Doug Kass ha scritto di ritenere che, insieme alla sua Berkshire, Buffett farà parte della classifica dei grandi eventi che, l'anno prossimo, stupiranno il mondo degli ...