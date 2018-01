Inter-Ramires | svolta nella trattativa | per la fumata bianca manca un solo sì

Calciomercato Inter/ News - per Ramires si attende Suning (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 12:05:00 GMT)

Inter : sale Ramires - idea Cristante. Cancelo resta e Deulofeu spinge mentre J. Mario se ne va. Brozovic in forse : Per finanziare il mercato in entrata servono uscite per permettere l'autofinanziamento voluto da Suning

Inter-Ramires - manca solo un sì : manca UN SI' - Nonostante il raffreddamento delle scorse settimane, la pista può riaccendersi da un momento all'altro grazie al brasiliano: il centrocampista, come riferisce Il Corriere dello Sport , ...

Inter - corsa a tre per il nuovo acquisto : Pastore - Ramires o Mkhitaryan? : Inter, corsa a tre per il nuovo acquisto: Pastore, Ramires o Mkhitaryan? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, corsa A TRE PER IL nuovo acquisto – La sconfitta contro il Milan nel derby di ieri ha consegnato l’eliminazione all’Inter dalla Coppa Italia. Per i nerazzurri momento nerissimo, comprese le due sconfitte in campionato. OBIETTIVO ...

Inter - brusca frenata per Ramires : la Uefa blocca il trasferimento : Inter, brusca frenata per Ramires: la Uefa blocca il trasferimento Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, brusca frenata PER Ramires – Si complica clamorosamente l’arrivo di Ramires all’Inter nella finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sarebbe addirittura la Uefa a bloccare il trasferimento del ...

Inter : l'Uefa blocca l'arrivo di Ramires dalla Cina - si fa dura anche per Pastore : Il fair play finanziario Uefa frena il mercato invernale dell'Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il comitato che sovraintende al settlement agreement col club nerazzurro ha sentenziato che il prestito gratuito del centrocampista brasiliano Ramires dal Jiangsu Suning sarebbe ...

Ramires all'Inter? Brocchi : 'Servirebbe a Spalletti - ma anche al Jiangsu Suning' : 'Zhang vuole vincere , su questo nessun dubbio: lui nel mondo del calcio vuole primeggiare. Ha obiettivi grandi, una cultura del lavoro importante e pensa che attraverso questa le sue squadre ...

Inter - Sabatini vuota il sacco : “pronti ad accontentare Spalletti. Vi svelo tutto su Ramires - Texeira e Joao Mario” : Walter Sabatini, responsabile dell’area tecnica di Suning, Intervistato da ‘Sky Sport a margine del libro Moratti Inter, album di famiglia scritto da Italo Cucci, ha fatto un punto sul mercato dell’Inter rassicurando Spalletti: “Sono felice all’Inter. I problemi sono universali ci sono ovunque e vanno gestiti con oculatezza. Siamo assolutamente tranquilli, siamo in grande rapporto con l’allenatore Luciano ...

Calciomercato Inter - Ramires + 2 colpacci : tre regali per Spalletti - ecco il possibile 11 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

L'Inter tra Verdi e Pastore - pronto l'assalto a Ramires : Da Nanchino non arrivano segnali incoraggianti: avanti per ora con la politica dell'autofinanziamento sul mercato di gennaio. Servirà allora tanta fantasia a Sabatini e Ausilio, chiamati a mettere in "sicurezza" la Champions League, traguardo per nulla scontato con l'...

Inter tra Pastore e Verdi - Ramires... : Ed è poi linea aperta con il Manchester United per Mkhitaryan , con Mourinho che però non vuole Joao Mario come contropartita sempre secondo la Gazzetta dello Sport . L'armeno ha passaporto ...

