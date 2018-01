Inter | ecco la formula per l' arrivo di un ex Milan

Chiellini : 'Ecco la differenza tra Inter e Juventus. Adesso soffrono perché...' : Intervistato da Premium Sport, Giorgio Chiellini spiega la differenza tra Inter e Juventus. 'La classifica si è allungata, ma penso che la Roma possa rientrare in corsa. L'Inter è già fuori? No, ancora no, vediamo le ...

Juventus e Inter su Barella - il ds del Cagliari svela : “Via a gennaio? Ecco le nostre intenzioni” : Nicolò Barella sarà uno dei giocatori più chiacchierati delle prossime sessioni di mercato. Il centrocampista del Cagliari, classe 1997, ha attirato l’attenzione di numerosi club ma in particolare di Juventus e Inter. Il ds dei sardi, Giovanni Rossi, però, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ci ha tenuto a precisare che a gennaio non si muoverà: “La linea della società è quella di crescere, migliorare e di creare sempre un ...

Calciomercato : il giocatore vuole solo l'Inter - ecco i dettagli Video : Tornato dall'Argentina, dopo la pausa del campionato francese, Javier #pastore vuole cambiare aria: non vuole perdere la possibilita' di giocarsi il Mondiale di Russia 2018 con la sua Nazionale; con Emery trova poco spazio e rischia di perdere il posto tra la lista dei convocati della squadra allenata da Sampaoli. Secondo quanto riportato dell'Equipe, il giocatore avrebbe chiesto alla societa' di essere ceduto ma il club non vuole darlo via in ...

Pensioni - ecco cosa cambierà con il nuovo anno e quali categorie Interesserà : Il 2018 porterà cambiamenti in tema di Pensioni. L'esenzione di 15 categorie di lavoratori dall'aumento dell'età pensionabile, lo 'sconto' contributivo riservato alle donne per accedere all'anticipo ...

Inter - ecco cosa serve a Spalletti : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Inter ed evidenzia le lacune di rosa della squadra allenata da Luciano Spalletti, autorizzato ad attendersi qualcosa dal mercato. 'Spalletti ha bisogno di un ...

Inter - sputo di Candreva ai tifosi? Ecco la spiegazione del calciatore : L’Inter ha conquistato un punto nella gara di campionato contro la Lazio ma a fare discutere è stato un episodio che riguarda Candreva, il calciatore ha sputato verso il pubblico e pronunciato la frase “mortacci tua”. Ecco la spiegazione del calciatore nerazzurro: “”In campo si sputa sempre, non esiste né in cielo né in terra… – ha spiegato Candreva ad ‘Inter TV’ – Ho detto una ...

Inter-Lazio - polemica con Lippi : ecco la risposta dei tifosi nerazzurri [FOTO] : 1/19 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Inter - lazio - diretta streaming gratis e in tv. ecco dove (Inter) : Sabato 30 Dicembre 2017, Un gol nelle ultime cinque gare disputate, Coppa Italia compresa: non è roba da Mauro Icardi, che nel frattempo ha sbagliato pure un calcio di rigore decisivo a Reggio Emilia, ...

Inter - Spalletti : "Ecco gli spaventatori professionisti - facciamo vedere che uomini siamo" : Milano, 29 dicembre 2017 - Reduce da 3 sconfitte consecutive un solo gol segnato nelle ultime 5 partite, l' Inter di Spalletti è chiamata a risollevarsi domani contro la Lazio in campionato. Scontro ...

Calciomercato Inter - ecco i rinforzi per Spalletti : tre colpi da novanta - così l’11 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato - Sorensen torna in Italia : ecco i club Interessanti : Frederik Sorensen ha già vissuto esperienze importanti in Italia con le maglie di Juventus, Bologna e Verona ed adesso potrebbe tornare nel nostro paese. Secondo quanto riportato da Sky Sport sul difensore del Colonia è forte l’interesse di tre squadre Atalanta, Sassuolo e Cagliari. Sorensen ha 25 anni ed ancora può essere grande protagonista, rappresenta un jolly perchè può giocare sia da centrale che da terzino destro in una difesa a ...

Intercettazioni - via libera alla riforma : ecco cosa prevede : ...diffusione delle riprese o delle registrazioni è conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. ...

Inter - inizia il mercato : ecco il budget per gennaio Video : Dopo la dura sconfitta ai tempi supplementari [Video] nella sfida di Coppa Italia contro il Milan, l’#Inter deve trovare le giuste motivazioni, nonostante l’eliminazione dalla coppa per mano dei cugini milanesi, e cercare di rimanere saldamente attaccata all'unico obiettivo stagionale rimasto: una qualificazione sicura in Champions League. La frenata in campionato I passi falsi in campionato nelle ultime giornate contro Udinese e Sassuolo devono ...