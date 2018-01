Inter - colpo in difesa con la benedizione di Lotito? : Il calciomercato invernale aprirà ufficialmente il 3 gennaio e si chiuderà alle ore 23,00 del 31. In quest'arco di tempo la dirigenza nerazzurra cercherà di regalare a Luciano Spalletti i giusti rinforzi per completare la rosa. Il tecnico di Certaldo attende almeno un acquisto per reparto: difesa, centrocampo e attacco. De Vrij subito a gennaio? Tra i principali obiettivi dell'Inter c'è quello di rinforzare la difesa. Tra i profili seguiti ...

Calciomercato Inter - operazione difesa : la strategia per gennaio e il colpo per giugno - i dettagli : Calciomercato Inter – L’Infortunio di Miranda ha messo in risalto un problema che l’Inter conosceva benissimo ma al quale non ha dato molto peso nell’ultima sessione estiva del Calciomercato. La coperta in difesa è corta. Ranocchia ha dimostrato di essere tornato quello di un tempo ma, nel match contro la Lazio, l’ex Bari stava per essere sostituito per un problema fisico e a quel punto Spalletti sarebbe stato ...

Alla Lazio manca il colpo del ko - con l'Inter è pari senza reti : Inter-Lazio termina senza reti ma non sono mancate le emozioni. Nel complesso Lazio superiore all'Inter che poche volte ha messo in difficoltà Strakosha, al contrario la squadra di Inzaghi...

Inter : Ausilio tratta col Barcellona per un doppio colpo - ma occhio a Skriniar : Dalla Spagna arrivano buone nuove che potrebbero aiutare l'Inter a smaltire le scorie post derby. Ne dà notizia la Gazzetta dello Sport che spiega come ieri, poche ore prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan, Ausilio e Sabatini abbiano incontrato alcuni esponenti del Barcellona per parlare di un doppio colpo di mercato.

Inter - ecco perché il 'colpo grosso' è possibile Video : Javier Pastore e l'#Inter, una storia che non è ancora iniziata ed oggi, quando mancano pochi giorni alla fine dell'anno solare, non è dato sapere se iniziera'. I segnali positivi ci sono, ma anche le incognite. Nel primo caso c'è la precisa volonta' del giocatore di lasciare il Paris Saint Germain a causa del poco spazio in una squadra assolutamente stellare. L'incognita maggiore è però legata all'Inter: il giocatore è certamente alla portata ...

Inter - grande colpo in difesa : Ecco come cambia l'undici di Spalletti : Le ultime due partite dell'Inter, in Coppa Italia contro il Pordenone (vinta solo ai calci di rigore per 5-4) e in campionato contro l'Udinese (persa per 3-1), hanno evidenziato ancora alcuni limiti della rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, che, però, in conferenza stampa ha ribadito nelle ultime settimane come non possa parlare di mercato e fare dei nomi senza che la proprietà faccia chiarezza sugli investimenti che sarà ...

Inter - Mkhitaryan sogno nerazzurro : colpo complicato : Inter, Mkhitaryan sogno nerazzurro: colpo complicato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Mkhitaryan sogno nerazzurro – La prima sconfitta stagionale contro l’Udinese, e un ottavo di finale cosi e cosi con il Pordenone ha posto più di un Interrogativo in casa Inter sul reale valore della rosa nerazzurra. AUTOFINANZIAMENTO A GENNAIO Anche il ...

Inter - il colpo sulla trequarti solo se parte Joao Mario : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il colpo sulla trequarti tanto richiesto da Luciano Spalletti ( Pastore o Mkhitaryan ) potrà essere completato solo in caso di cessione onerosa del portoghese Joao Mario.

Calciomercato Inter - per gennaio si sogna il colpo dal Manchester United : Lasagna e De Paul incantano Inter-Udinese 1-3: De Paul e Barak espugnano San Siro, primo ko per i nerazzurri (Video Gol) Dove vedere Inter-Udinese: diretta tv e streaming live, Serie A oggi 16/12 ...

Inter news - tutto su Federico Chiesa : "Il colpo è vicino" : Milano, 14 dicembre 2017 " E' Federico Chiesa il grande colpo dell'Inter in vista della prossima stagione. Trapelano conferme sulla volontà di Suning di investire su uno dei giovani italiani più ...

Materazzi - che annuncio : 'Primo colpo dell'Inter - arriva per 45 milioni' Video : Una delle societa' più attive nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, sara' sicuramente l'#Inter visto che nonostante l'ottima stagione [Video] disputata fino ad ora, la rosa necessita di rinforzi per poter dare ricambi di livello al tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. La partita di Coppa Italia contro il Pordenone, vinta solo ai rigori per 5-4, infatti, ha dimostrato come alcune riserve non siano ancora pronte a giocare ad ...

Venerato : 'Marotta brucia l'Inter - il colpo è chiuso' Video : Questa sera, allo Stadium di Torino, andra' in scena la sfida-scudetto tra Juventus e Inter. [Video] I nerazzurri non vincono in casa dei bianconeri dal 2012, quando sulla panchina nerazzurra c'era Andrea Stramaccioni arrivato in prima squadra dalla primavera dell'Inter. A ribaltare l'1-0 iniziale furono gli argentini Diego Milito e Rodrigo Palacio. Da quel momento, per i nerazzurri, il buio totale. Il Derby d'Italia, stando dalle ultime ...