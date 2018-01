Inter | Candreva-Perisic in crisi Le ali nerazzurre sono spezzate

Candreva sputa verso la curva dell'Inter/ Video - il calciatore : niente contro i tifosi - ma... : Candreva sputa verso la curva: è successo durante Inter-Lazio, quando il centrocampista, beccato dai tifosi, si è lasciato sfuggire un'ingiuria che potrebbe costargli una squalifica.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:29:00 GMT)

Inter-Lazio - lo sputo di Candreva verso un tifoso : Il pari in casa con la Lazio di certo non ha riacceso i cuori dei tifosi nerazzurri. Dopo le sconfitte con Udinese e Sassuolo in campionato e la batosta in Coppa Italia con il Milan, i nerazzurri ...

Inter - sputo di Candreva ai tifosi? Ecco la spiegazione del calciatore : L’Inter ha conquistato un punto nella gara di campionato contro la Lazio ma a fare discutere è stato un episodio che riguarda Candreva, il calciatore ha sputato verso il pubblico e pronunciato la frase “mortacci tua”. Ecco la spiegazione del calciatore nerazzurro: “”In campo si sputa sempre, non esiste né in cielo né in terra… – ha spiegato Candreva ad ‘Inter TV’ – Ho detto una ...

Video/ Milan Inter (1-0) : highlights e gol della partita. Parla Candreva (Coppa Italia - quarti) : Video Milan Inter (1-0 dts): gli highlights e i gol della partita per i quarti di finale della Coppa Italia, derby a San Siro. Cutrone regala la semifinale ai rossoneri al 104'.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:20:00 GMT)

Candreva : 'Icardi e Perisic nascondevano i problemi dell'Inter? Ko doloroso - colpa di tutti' VIDEO : Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Milan, l'esterno dell' Inter, Antonio Candreva parla a Rai Sport : 'Cosa succede? La sconfitta è dolorosa perché alla Coppa Italia ci tenevamo. Forse la sconfitta è inaspettata, veniamo da due ko consecutivi. Ora dobbiamo ripartire con fiducia, già da domani ...

Sassuolo-Inter : Cancelo titolare con Candreva trequartista? : Cancelo e Nagatomo . Secondo la Gazzetta dello Sport , Spalletti pensa di schierarli titolari nell'anticipo di sabato pomeriggio sul campo del Sassuolo. Oggi verranno valutate anche le condizioni di Joao Mario , fermo da qualche giorno a causa di ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - Candreva pronto a rinnovare fino al 2021 (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie sul mondo nerazzurro: Luciano Spalletti punge in conferenza stampa sottolineando che vorrebbe andare a prendere Iniesta e Alexis Sanchez e S.Ramos.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 09:11:00 GMT)

Inter-Udinese : per l'acuto Icardi - Perisic e pure Candreva : Sulle dodici vittorie stagionali in campionato, dieci portano la firma di Mauro Icardi e Ivan Perisic. Almeno uno dei due, infatti, ha segnato un gol nei successi della squadra di Luciano Spalletti. ...

Candreva-Perisic : come corre l'Inter sulle fasce : TORINO - I pericoli, per la Juve , arriveranno tutti dalle fasce. Lo dimostrano i 17 assist finora garantiti ai compagni da Antonio Candreva e i 15 firmati da Ivan Perisic . Le statistiche della Lega ...

Inter - Candreva : 'I nostri segreti? Il lavoro e Spalletti' : Pochi giorni all'importantissima sfida contro la Juventus, la capolista Inter si prepara ad affrontare i bianconeri all'Allianz Stadium per consolidare il suo primato e cercare così di tenere lontano ...

Inter - Candreva avvisa la Juve : “E’ Spalletti uno dei nostri segreti” : Inter, Candreva avvisa la Juve: “E’ Spalletti uno dei nostri segreti” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Candreva avvisa LA Juve – Mancano poco più di 48 ore alla sfida tra Juventus e Inter. Una partita stociamente importante per entrambe le squadre, ancor di più adesso visto che i nerazzurri arrivano alla sfida da primi in ...

Inter - Candreva : "Juve - ce la giochiamo. Chelsea? Con Conte non c'era nulla..." : "Siamo entrati nella settimana più bella del campionato. Ci stiamo preparando al meglio e siamo pronti a questa sfida. Sappiamo che sarà una partita tosta, dovremo restare uniti e concentrati". Ai ...

Inter - Candreva : 'Juve - abbiamo un segreto' : L'esterno dell'Inter Antonio Candreva ha parlato a Premium Sport : ' Il segreto di questa Inter è il lavoro, l'umiltà. Siamo tutti titolari, siamo un bel gruppo. Anche mister Luciano Spalletti è un segreto. La casa a Gagliardini e Icardi per tagliare i ...