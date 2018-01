Inglese : “Non ho ancora respirato l’aria di Napoli - ho conosciuto solo Insigne in Nazionale” : Roberto Inglese potrebbe essere il primo rinforzo a gennaio di Maurizio Sarri. Il Napoli lo ha acquistato nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, ma l’attaccante originario di Lucera è rimasto in prestito al Chievo Verona. Ora le dinamiche sembrano essere cambiate come ha svelato lo stesso Inglese ai microfoni de “La Repubblica”: “Sono di […] L'articolo Inglese: “Non ho ancora ...

Romairone - ds Chievo : “Non ho ancora sentito Giuntoli per Inglese” : Poche alternative valide in attacco per Maurizio Sarri. L’allenatore toscano del Napoli si è lamentato nelle ultime settimane di pochi giocatori all’altezza dei “titolarissimi”. Con Ounas ancora non pronto e Giaccherini sempre più ai margini della squadra, soprattutto dopo l’ultima prova in Coppa Italia, Roberto Inglese potrebbe rappresentare l’arma in più della compagine azzurra a partire da gennaio. L’attaccante del Chievo ...