Inglese | ' Napoli | spero di essere all' altezza'

Inglese : 'Napoli - non so se sarò all'altezza. Nazionale? Ho capito di farci parte grazie a WhatsApp!' : Il calcio è lo sport più democratico: grossi e piccoli sono ugualmente utili. Il guaio del mio ruolo è che si nutre di gloria e solitudine. La gloria dei gol, la solitudine quando stai lì ad ...

Napoli : ecco quando arriverà Inglese dal Chievo Verona : Non è un mistero che Roberto Inglese torni al Napoli nel corso della finestra invernale di calciomercato. Secondo quanto rivela Sky Sport , l'attaccante resterà al Chievo fino al 6 gennaio per poi passare in azzurro dopo la sosta di campionato.

Napoli - brutte notizie da Verona : infortunio al ginocchio per Inglese : Napoli, 31 dicembre 2017 - Nel giorno consacrato ai botti della mezzanotte arriva invece una notizia che rischia di rovinare virtualmente l'avventura all'ombra del Vesuvio del primo botto di mercato ...

Le big preparano i botti. Napoli - Inglese e Ciciretti. Montella verso Siviglia : In attesa della riforma delle finestre di mercato che tanti auspicano, ci si avvicina alla sessione «di riparazione», ovvero alla possibilità di tesserare nuovi giocatori nel mese di gennaio. E se tante società fingono di non essere interessate «perché siamo a posto così», in realtà quasi tutte provano a migliorarsi o a intavolare trattative che magari verranno buone in estate. Qualcosa accadrà insomma ...

Napoli - Natale in vetta. Ma l'unico regalo sarà Inglese : Natale in vetta, Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto scegliere questo titolo per il suo consueto cinepanettone, con Sarri regista e probabilmente Lorenzo Insigne sulla locandina. Attore principale ...

Chievo - Inglese : 'Napoli? Ora non ci penso' : Dopo la sconfitta del suo Chievo contro il Bologna, a cui ha comunque segnato un gol, Roberto Inglese ha parlato a Sky Sport : 'Come ci è capitato tante volte siamo andati in svantaggio, siamo riusciti anche ad acciuffare il pari ma poi è arrivata la sconfitta. Dovevamo restare più lucidi, ma sono cose che capitano ...