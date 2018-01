: Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in arrivo 137 milioni di euro per la realizzazione delle... - tomasotorre : Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in arrivo 137 milioni di euro per la realizzazione delle... - e_maraio : In due anni abbiamo certificato spesa di fondi europei superiore a quanto fatto nei precedenti 7 anni. Questo signi… - MaurizioCulicc1 : RT @VincenzoDeLuca: In due anni abbiamo certificato spesa di fondi europei superiore a quanto fatto nei precedenti 7 anni. Questo significa… - INazionalista : RT @VincenzoDeLuca: In due anni abbiamo certificato spesa di fondi europei superiore a quanto fatto nei precedenti 7 anni. Questo significa… - VenturaEdoardo : RT @VincenzoDeLuca: In due anni abbiamo certificato spesa di fondi europei superiore a quanto fatto nei precedenti 7 anni. Questo significa… -

Il Ministro dellee dei Trasporti, Delrio, ha firmato il decreto che assegna 1,397 miliardi per lepolitane, filoviarie e in generale del trasporto rapido di massa. Le nuove risorse, sommate ai 665,77 milioni approvati dal Cipe del 22 dicembre, ammontano a 2,063 miliardi. "La cura del ferro continua nelle città, in particolare nelle cittàpolitane, che,con un efficace sistema di trasporto pubblico potranno essere comparabili alle migliori città europee", dichiara Delrio. A Roma 425mln perA e B.(Di martedì 2 gennaio 2018)