: Influenza, è allerta Un milione di italiani già bloccati a letto - AdrMontanaro : Influenza, è allerta Un milione di italiani già bloccati a letto - ImprontaUnika : Influenza è allerta: epidemia in arrivo, ecco come proteggersi dal virus - Impronta Unika - lillydessi : Allerta influenza: come proteggersi dall'epidemia in arrivo - PARCELConsorzio : Notizie dai Giovani: Allerta influenza: come proteggersi dall'epidemia ... - SerglocSergio : RT @TutteLeNotizie: Allerta influenza: come proteggersi dall'epidemia in arrivo - Blasting News -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 2 gennaio 2018) I sintomi arrivano all'improvviso: dolori articolari, mal di testa, tosse, febbre, generalmente molto alta e debolezza. Anche quest'anno l'ha colpito in particolare proprio durante le feste, tra Natale e Capodanno, e in migliaia hanno trascorso le vacanzedal virus stagionale. Sono quasi une mezzo glicontagiati ed il picco della diffusione non è ancora stato raggiunto anche se è previsto nel mese di gennaio.L'epidemiologo Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, spiega che anche se ci troviamo «in zona Cesarini» può ancora valere la pena vaccinarsi. «Occorrono un paio di settimane affinché il vaccino diventi protettivo e se si ha già il virus in incubazione non c'è niente da fare-spiega l'esperto- Ma visto che il picco ...