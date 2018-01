Influenza | cosa c' è da sapere

Influenza Gennaio 2018 : sintomi dell’Influenza intestinale con o senza febbre - quanto dura e cosa mangiare : Qualche giorno fa è ufficialmente iniziato l’inverno: l’avvento della stagione fredda e l’inizio del nuovo anno rappresentano l’occasione ideale per parlare dell’Influenza di Gennaio 2018: sappiamo riconoscerne i sintomi e sappiamo come difenderci? Scopriamo quali sono le caratteristiche dell’Influenza (anche intestinale) di questa stagione e cerchiamo di capire cosa fare e cosa magiare per contrastare i ...