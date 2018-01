: Incidenti stradalisu A21, sei morti - NotizieIN : Incidenti stradalisu A21, sei morti -

Tragedia sulla A21, l'autostrada che collega Cremona a Brescia. Nello scontro in prossimità di Brescia sud, territorio di Montirone, tra due mezzi pesanti e un'automobile hanno perso la vita in sei. Il mezzo pesante ha preso fuoco e la colonna di fumo si è vista da Km di distanza. Quando i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme il dramma è apparso in tutta la sua gravità.(Di martedì 2 gennaio 2018)