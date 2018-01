Incidenti | notte di sangue sulle strade

Capodanno - notte di Incidenti stradali : 5 morti e numerosi feriti : Il nuovo anno è iniziato nel modo peggiore per numerosi giovani, coinvolti in diversi incidenti stradali .BariAlle 8.30 di questa mattina, sulla statale che collega Bari a Taranto, si sono registate quattro vittime. Si tratta di tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni di ritorno probabilmente dai festeggiamenti della notte di Capodanno , mentre la quarta vittima è un uomo di 60 anni.Le due vetture su cui viaggiavano i tre ragazzi e il 60enne si sono ...

Gravi Incidenti nel weekend SIRENE DI NOTTE : Gravi incidenti E' iniziato male il sabato sera del 18 novembre. A Settimo, poco dopo le 18.30, allarme rosso in via Iv Novembre per l'investimento di un pedone. Coinvolte tre persone: due uomini di ...