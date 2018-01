Incidenti | Brescia | due bambini tra sei morti in scontro camion-cisterna

Incidenti : Brescia - scontro fra camion e cisterna - incendio in autostrada : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - scontro tra un camion e un auto cisterna lungo l' autostrada A21 Torino- Brescia , all'altezza del ponte 217, nel tratto compreso tra lo svincolo Brescia Sud e Brescia Centro. L'impatto ha causato un incendio , al momento non è noto se ci sono feriti. Sul posto vigili del fuo

Incidenti : pedone travolto da camion su A4 all'altezza di Brescia : Milano, 14 dic. (AdnKronos) - Un incidente è avvenuto sulla A4, all'altezza del chilometro 24, tra Brescia Centro e Brescia Est, in direzione di Venezia. Qui, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, un pedone è stato travolto da un camion. Sul posto gli operatori del 118