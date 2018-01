: Incidente stradale su A21, sei morti - NotizieIN : Incidente stradale su A21, sei morti - discoradioIT : Grave incidente stradale sulla #A21: sarebbero sei i morti nello scontro, in prossimità di #Brescia sud, a Montiron… - aostacronaca : A Luigi Bracci perizia incidente stradale mortale sulla A5 - marcobr37905148 : @Barracciu @Roberto_Fico Omicidio colposo dovuto a un incidente stradale. Pensi che volontariamente si sia schianta… - VaresePolis : Tutte le foto dell'incidente di ieri... -

Tragedia sulla A21, l'autostrada che collega Cremona a Brescia. Nello scontro in prossimità di Brescia sud, territorio di Montirone, tra due mezzi pesanti e un'automobile hanno perso la vita in sei. Il mezzo pesante ha preso fuoco e la colonna di fumo si è vista da Km di distanza. Quando i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme il dramma è apparso in tutta la sua gravità.(Di martedì 2 gennaio 2018)