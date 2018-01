Incidente in A21 | il camionista sopravvissuto | ' Ho lasciato il tir in tempo'

Incidente choc in A21 : "Sei morti carbonizzati - due erano bambini". Distrutta una famiglia : A causa di un Incidente stradale tra due camion, uno dei quali con cisterna che ha preso fuoco e un'auto, sono morte sei persone sull'autostrada A21, che collega Torino e Brescia, fra gli...

Manerbio. Incidente in A21 : autostrada chiusa tutta la notte : Il 2018 si è aperto in maniera tragica. Ieri 4 morti a Gioia del Colle, oggi 6 vittime a Manerbio. Una strage provocata da un tamponamento a catena sull’A21. Sei i morti (4 adulti e 2 bambini) nell’impatto nei pressi del cavalcavia ponte 217…Continua a leggere →

Incidente A21 - fiamme e fumo in autostrada : fiamme altissime e una colonna densa di fumo nero. Sono le prime immagini riprese dalla polizia accorsa sul luogo dell'Incidente sulla A21 che ha coinvolto un'autocisterna che trasportava gasolio.

Terribile Incidente sulla A21 - cisterna prende fuoco : sei morti di cui 2 bambini [AGGIORNAMENTI LIVE] : 1/15 ...

CAMION CISTERNA ESPLODE SULL’A21 A BRESCIA/ Video Incidente ultime notizie : 6 morti carbonizzati - 2 sono bimbi : CAMION CISTERNA si incendia ed ESPLODE sull'A21 a BRESCIA dopo maxi tamponamento: Video e ultime notizie, una tragedia a catena provoca 6 morti carbonizzati, due sono bambini(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Incidente in A21 : 6 morti - anche 2 bimbi : (ANSA) - BRESCIA, 2 GEN - Sono sei le vittime, tra cui due bambini, nell'Incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 tra Brescia e Manerbio. Una cisterna di un mezzo pesante ha preso fuoco dopo che l'...

Tragico Incidente sull’A21 tra Brescia e Manerbio 6 morti : In un gravissimo incidente lungo l’A21 tra Brescia e Manerbio sono morte 6 persone. Una cisterna di un mezzo pesante è stata tamponata da una vettura ed è andata a fuoco mentre era in coda dopo che l’autostrada era stata chiusa…Continua a leggere →

Incidente STRADALE/ A21 - camion prende fuoco a Brescia : sei morti (oggi - 2 gennaio) : INCIDENTE STRADALE, oggi 2 gennaio 2018: in provincia di Lecce, un ragazzo di 25 anni è finito fuori strada perdendo la vita. Sulla Pontina impatto con la barriera fatale per un 44enne(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:18:00 GMT)

Sei persone sono morte in un Incidente sulla A21 - dove un camion cisterna ha preso fuoco : È successo intorno alle 14 tra le uscite di Brescia sud e Brescia centro The post Sei persone sono morte in un incidente sulla A21, dove un camion cisterna ha preso fuoco appeared first on Il Post.

Brescia - sei morti in un Incidente sull'A21. Nello scontro un'autocisterna ha preso fuoco : Sono sei le vittime nell'incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 tra Brescia e Manerbio con una cisterna di un mezzo pesante che ha preso fuoco dopo che l'autostrada era stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi per un incidente che si era verificato sulla corsia di marcia opposta. Lo scontro sarebbe avvenuto tra due mezzi pesanti e un'automobile.Il tratto tra l'uscita di Brescia Centro e quella di Manerbio è chiuso in ...

Tremendo Incidente causa incendio sull'A21 : il bilancio e' gravissimo : Un terribile incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13.00, sull´Autostrada A21, in Lombardia, all'altezza di Poncarale, nel bresciano. Nell´incidente...

Incidente sulla A21 tra Brescia e Manerbio : cisterna a fuoco e sei morti : Sono sei le vittime nell’Incidente avvenuto lungo l’autostrada A21 tra Brescia e Manerbio con una cisterna di un mezzo pesante che ha preso fuoco dopo che l’autostrada era stata chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi per un Incidente che si era verificato sulla corsia di marcia opposta. Secondo una prima ricostruzione due tir e un’automobile si sono scontrati e la cisterna di un mezzo pesante ha preso fuoco. Sul posto stanno ...

Incidente stradale su A21 - sei morti : 17.07 Tragedia sulla A21, l'autostrada che collega Cremona a Brescia. Nello scontro in prossimità di Brescia sud, territorio di Montirone, tra due mezzi pesanti e un'automobile hanno perso la vita in sei. Il mezzo pesante ha preso fuoco e la colonna di fumo si è vista da Km di distanza. Quando i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme il dramma è apparso in tutta la sua gravità.