IN TV QUATTRO DURE STORIE DI LOTTA CONTRO LA MAFIA

(Di martedì 2 gennaio 2018) Giorgio Tirabassieroi che hannoto duramentela, in alcuni casi anche a costo della propria vita. Libero Grassi, Mario Francese, Renata Fonte ed Emanuela Loi sono iprotagonisti di Liberi Sognatori – Le idee non si spezzano mai. Si tratta di una nuova produzione Mediaset che debutterà su Canale 5 la sera di domenica 14 gennaio.film che vedono al centro della storia alcuni dei principali personaggi che hannoto duramente e seriamentelatra gli anni ’70 e ’90. Ad inaugurare la serie è A testa alta – Libero Grassi, che presenta al pubblico la storia dell’imprenditore siciliano ucciso da Cosa Nostra nell’agosto 1991 per non aver voluto pagare il pizzo. Sul piccolo schermo Libero Grassi avrà il volto di Giorgio Tirabassi.Era un uomo dalla schiena dritta che amava camminare a testa alta. Questa è la definizione più comune di ...