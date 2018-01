In Germania entra in vigore la legge contro l' hate speech

Germania : oggi lo spegnimento del reattore della centrale nucleare di Gundremmingen : Dopo quasi 34 anni di attività, verrà spento oggi il reattore B della centrale nucleare di Gundremmingen , in Germania : dopo la chiusura dell’unità, resteranno funzionanti nel paese solo sette reattori che saranno spenti progressivamente entro il 2022, secondo il piano di riduzione dell’energia nucleare previsto dalla Germania dopo il disastro di Fukushima in Giappone del 2011. La chiusura dell’ultima unità della centrale di ...

Il parere del ct della Germania Loew sul gesto di De Rossi : “Non voleva entrare? Vi svelo come la penso” : Il gesto di De Rossi durante Italia-Svezia continua far discutere. Il centrocampista della Roma si è rifiutato di entrare in campo chiedendo di inserire al suo posto un attaccante, uno che potesse segnare. Il ct della Germania, Joachim Loew, ha commentato l’accaduto intervenendo in difesa del giocatore azzurro: “Ho letto che non voleva entrare perchè all’Italia serviva un attaccante, è stato un ...