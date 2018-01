Impressioni di guida - I Diari di bordo più commentati del 2017

: DS 7 Crossback E-Tense: prime impressioni alla guida della plug-in hybri... - xxxhgio : DS 7 Crossback E-Tense: prime impressioni alla guida della plug-in hybri... - emiliodeleidi : Tutto sul #TCR il campionato #Turismo emergente e le impressioni di guida della #Honda #Civic #TCR della… - yelloowtigerja1 : Toyota Land Cruiser 2018: prime impressioni di guida | Quattroruote -

(Di martedì 2 gennaio 2018) In attesa di ripendere l'appuntamento settimanale, che ripartirà lunedì 8 gennaio con la Fiat Tipo SW 1.6 MJT 120 Dct S-Design, in questi giorni vi riproporremo idipiùdel. Mercedes-Benz GLA. Cominciamo questa piccola rassegna con la Mercedes GLA, che a marzo avevamo provato nella versione 200d Automatic in allestimento Exclusive. Oggetto di un leggero facelift presentato al Salone di Detroit, è dotata del quattro cilindri diesel di 2.143 cm3 da 136 CV accoppiato al doppia frizione 7G-DCT. L'esemplare in prova con interni di tessuto grigio e diversi accessori tra cui i fari parzialmente a Led, il portellone ad apertura automatica, il regolatore della distanza Distronic e alcuni sistemi di assistenza alla, costava circa 41.300 euro. (Leggi ilo didella Mercedes-Benz GLA 200d Automatic Exclusive)