Il Real sceglie Kepa | addio Donnarumma

#SarannoIsolani : al via il Reality per scegliere il naufrago non famoso dell’Isola 2018. Ecco i concorrenti : Federico Dolce - #SarannoIsolani Novità all’Isola dei Famosi 2018. Il programma di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi sarà preceduto da una sorta di ‘reality nel reality’ dal titolo #SarannoIsolani. Un esperiemento riservato al web, dove dieci concorrenti non famosi si sfideranno per sbarcare con i vip in Honduras. #SarannoIsolani al via lunedì 8 gennaio 2018. Ecco come funziona Inizia subito dopo le feste, lunedì 8 gennaio ...