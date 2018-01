Il Perugia blinda Falco

Volley - Champions League 2017-2018 : Perugia super favorita contro il Soligorsk - Zaytsev e compagni a Minsk per blindare la qualificazione : Per il secondo anno consecutivo Perugia è costretta a disputare il terzo turno preliminare per accedere alla fase a gironi della Champions League 2017-2018 di Volley maschile. I vicecampioni d’Europa in carica sono attesi dalla doppia sfida allo Shakhtior Soligorsk: andata a Minsk mercoledì 8 novembre, ritorno quattro giorni dopo al PalaEvangelisti. I Block Devils partono con tutti i favori del pronostico contro la modesta formazione ...