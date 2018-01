Il grazie della famiglia della bimba disabile dopo “l’ascensore solidale”

"grazie Mattarella - ci ha ricordato l'importanza della partecipazione" : Non ne discutono sui social network e non s'inventano hashtag dedicati all'argomento, ma i ragazzi del '99, i nominati dal Presidente della Repubblica, sanno bene di essere sotto i riflettori. "Anche ...

Con Panasonic - l'autonomia della Toyota Prius aumenta grazie alle celle fotovoltaiche : Un'auto elettrica a energia solare? C'è già, e non è una Tesla. Nata dal lavoro comune di due colossi giapponesi, la Toyota Prius PHV garantisce una maggiore autonomia, anche nella ricarica. Come? ...

NBA - i risultati della notte : OKC vola grazie ai Big Three - Rondo da record : Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors 124-107 IL TABELLINO Bastava fare click (e iniziare a vincere qualche partita), affinché tutto andasse al posto giusto. Ci hanno messo qualche settimana in più ...

Gatto scomparso 10 anni ritrovato ustionato ‘grazie’ agli incendi della California : Gatto scomparso 10 anni ritrovato ustionato ‘grazie’ agli incendi della California Jenn Thompson e la sua famiglia hanno potuto ritrovare il loro Gatto, Pilot, smarrito ben 10 anni prima. E devono sicuramente ringraziare le fiamme che hanno devastato la California nelle scorse settimane. L’animale aveva un microchip e così è stato possibile risalire ai suoi […] L'articolo Gatto scomparso 10 anni ritrovato ustionato ‘grazie’ agli ...

"grazie a Dio sono guarita dall'omosessualità - gay sono un abominio" : le parole choc della giornalista di Quinta Colonna : «sono guarita dall'omosessualità». sono queste le parole Nausica della Valle, inviata di Quinta Colonna, che in una lunga intervista a al telepredicatore Chuck Hall...

Russia - sventato attacco terroristico con informazioni della Cia. Putin telefona a Trump : “grazie per l’aiuto” : La Cia ha passato informazioni alla Russia permettendo a Mosca di sventare un attacco terroristico a San Pietroburgo. Lo ha reso noto una nota del Cremlino nella quale si spiega che il presidente Vladimir Putin ha telefonato a Donald Trump per ringraziarlo dell’aiuto fornito dagli 007 statunitensi. La riservata della Cia “ha aiutato a individuare la pista, trovare e arrestare un gruppo di terroristi” che preparavano esplosioni ...

Nadia Toffa - il primo post della Iena dopo il malore : “grazie a tutti - ho la capa tosta” : “Quella mattina, mi sentivo strana e Davide Parenti al telefono mi ha detto che ero molto rallentata“. A due settimane dal ricovero d’urgenza in ospedale, Nadia Toffa racconta per la prima volta cosa è successo il giorno del suo malore in un’intervista esclusiva in onda questa sera a Le Iene Show. Un racconto anticipato da un post su Facebook dell’inviata e conduttrice per ringraziare personalmente tutti i suoi ...

Tu sì que vales 2017/ Il meglio della quarta edizione : emozioni e divertimento grazie al talento : Tu sì que vales 2017: oggi, sabato 16 dicembre canale 5 propone il meglio della quarta edizione del talent show condotta da Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 21:30:00 GMT)

Astrofisica : la vita sulla Terra possibile grazie alla distanza di sicurezza dal centro della galassia : Una ricerca firmata da Francesco Tombesi (Università di Tor Vergata), appena pubblicata su Scientific Reports ha appurato che la vita sulla Terra è stata resa possibile dalla sua distanza di sicurezza dal centro della galassia, luogo in cui il nostro pianeta non è stato colpito dalla radiazione ionizzante prodotta dal buco nero al centro della Via Lattea, che nella sua fase di massima attività avrebbe espulso l’atmosfera di pianeti ...

L'emozione della consegna dei premi Nobel anche a Sanremo grazie ai Club Rotary : ... creando un simbolico ponte di amicizia tra Sanremo e Stoccolma, promuovendo il collegamento in diretta streaming questo pomeriggio, 10 dicembre, alle 15,30, dalla sala del Biribissi del Casinò ...

Finalmente è ufficiale. Tornerà 'Ai confini della realtà' grazie a Cbs All Access - : ufficiale: Ai confini della realtà sta per tornare in tv. Il servizio di video in streaming CBS All Access ha annunciato di aver ordinato una prima stagione di The Twilight Zone , reinterpretazione in chiave moderna della popolare serie antologica di fantascienza degli Anni '60, ...

graziella e Manfredo/ Uomini e donne - lo schiaffo della dama fa esplodere lo studio! : Nuovo scontro tra Graziella e Manfredo con la dama pronta a schiaffeggiare il suo ex nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne ma il pubblico e i presenti non apprezzano(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 13:45:00 GMT)