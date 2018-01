Il Capodanno di Nainggolan | alcol | fumo e bestemmie

Capodanno : Nainggolan esagera - poi si scusa : Capodanno esagerato per Nainggolan. Il centrocampista della Roma, reduce dal pareggio con il Sassuolo, non si è affatto risparmiato nell'ultima notte del 2017. Tutto documentato da un video, con fumo, ...

Polemica contro Nainggolan a Capodanno : il calciatore si scusa : Radja Nainngolan ha ricevuto numerose critiche tra il 31 notte ed oggi, 2 gennaio 2018, per aver postato sul suo profilo Instagram video e foto che mostrerebbero il calciatore in uno stato di ubriachezza e in cui bestemmiava ripetutamente. Il materiale è stato cancellato dal calciatore già il 1 gennaio 2018 e in più si è anche scusato spiegando che non voleva dare il cattivo esempio. Il web è combattuto tra chi critica Nainngolan e chi invece lo ...

