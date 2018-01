Il 2018 piace già agli italiani : in calendario 33 giorni di vacanza e solo 10 giorni di ferie : Il 2018 si presenta riposante, almeno stando al calendario. I giorni di festa nell'anno nuovo cadranno infatti in maniera decisamente strategica tanto da regalare ai lavoratori più scaltri 33 giorni ...

Quale pop star internazionale ti piacerebbe annunciasse uno show in Italia nel 2018? : Dopo un 2017 carico di concerti (guarda qui quali sono stati i principali), anche il 2018 si preannuncia un’ottima annata in fatto di musica live. via GIPHY Sono già diverse le pop star della musica internazionale ad aver annunciato concerti in Italia nei prossimi 12 mesi. via GIPHY Ma guardando tra i vari tour che passeranno anche nel nostro Paese ci siamo accorti che mancano alcuni grandi artisti. Se avessi la bacchetta magica, ...

Mondiali 2018 su Mediaset - Pier Silvio Berlusconi : “Mi piacerebbe coinvolgere Totti” : In casa Mediaset si respira grande fermento dopo l’acquisizione dei Mondiali 2018, che per la prima volta saranno trasmessi integralmente e gratuitamente dall’emittente di Cologno Monzese. Un evento senza precedenti, che non può che rendere orgoglioso PierSilvio Berlusconi. Il dirigente in conferenza stampa ha così espresso tutta la sua soddisfazione: “Il mio motto è: dal […] L'articolo Mondiali 2018 su Mediaset, Pier ...

Ciclismo - Nibali : "Tour 2018 - ci sarò. Il percorso è molto vario : mi piace" : "Sì, sarò al Tour de France". Dal ritiro della Bahrain-Merida di Hvar, bella isola croata, Vincenzo Nibali conferma quanto aveva scritto qualche giorno fa la Gazzetta: tornerà a correre la Grande ...

"Nel 2018 niente tour - mi fermo un anno. Mi piacerebbe fare il giudice per un talent di musica" : È stato in tour in giro per il mondo per un anno intero, ma ora per Tiziano Ferro è arrivato il momento di riposare un po' e di riflettere sul suo futuro lavorativo. Ospite a "Che tempo che fa" per la promozione della versione speciale del cd Il mestiere della vita, il cantante di Latina si è messo a nudo e ha confessato di voler prendersi un anno sabbatico, ma anche che gli piacerebbe diventare giudice di un talent ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Civitanova sbaraglia Piacenza al tie-break. Sokolov - Juantorena e Kovar salvano la Lube : che sudata contro i Lupi : Civitanova ha sette vite, riesce a salvarsi con un grande recupero e sconfigge Piacenza per 3-2 (25-22; 18-25; 22-25; 25-18; 15-12) nell’anticipo della dodicesima giornata di SuperLega (il turno si completerà tra un mese, i cucinieri in quel weekend saranno però impegnati nel Mondiale per Club). La Lube, sotto 2-1 contro gli scatenati Lupi, si affida al pubblico dell’Eurosuole Forum e riesce a imporsi al tie-break dopo due ore di ...

Al Bano si ritira dalle scene : «Il 31 dicembre 2018 mi piacerebbe fare un concerto e chiudere in bellezza la mia carriera» – Video : Al Bano C’è una data: il 31 dicembre del 2018. E c’è anche una decisione, annunciata da Al Bano a Porta a Porta, che si tinge dei toni ufficiali e quasi solenni del salotto di Bruno Vespa. Ieri sera, ospite della trasmissione, al termine di una lunga intervista in cui ha ripercorso più di cinquant’anni di carriera, ha parlato del suo definitivo ritiro dalle scene. Dopo aver rivisto immagini di repertorio, comprese quelle della ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Civitanova anticipa di un mese - a dicembre c’è il Mondiale! Stasera sfida a Piacenza : Non ci sono soste per la SuperLega e questa sera (ore 20.30) si anticipa un incontro della 12esima giornata che si completerà addirittura il 17 dicembre, tra più di un mese. Tutto è dovuto al fatto che Civitanova in quelle date sarà impegnata nel Mondiale per Club in Polonia. sfida di lusso contro Piacenza che potrebbe seriamente mettere in difficoltà i Campioni d’Italia che in caso di vittoria agguanterebbero Modena al secondo posto in ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Settima giornata : Piacenza affonda Castellana Grotte e sale al quarto posto - decidono il muro e Clevenot : Piacenza ha sconfitto Castellana Grotte per 3-0 (25-20; 25-23; 25-22) nell’anticipo della Settima giornata di SuperLega che si completerà poi tra venerdì, domenica e mercoledì prossimo con il posticipo tra Perugia e Trento (rinviato a causa dell’impegno dei Block Devils in Champions League). I Lupi hanno conquistato la quinta vittoria nel massimo campionato italiano di Volley maschile e salgono addirittura al quarto posto in ...

ANCHE LUI ad Amici 2018 : una conferma che piace a tutti : Il cast dei professori di Amici 2017-2018 è completo: abbiamo gli insegnanti di canto e di ballo della 17esima edizione e, a meno che non ci saranno colpi di scena, tutto è pronto per l'inizio del nuovo anno accademico nella scuola di Maria De Filippi. C'è stata una grande curiosità intorno ai professori di Amici di Maria De Filippi, perché c'è stata una rivoluzione nel cast e molti hanno detto addio al talent show; inoltre, il numero degli ...

Playoff Mondiali 2018 : Svezia-Italia - le probabili formazioni. Ventura rinnega se stesso e vira sul 3-5-2 che piace ai senatori? : Le convocazioni di Giampiero Ventura per i Playoff di qualificazione ai Mondiali 2018 hanno spiazzato tutti con la chiamata a sorpresa di Jorhingo, sempre respinto nella gestione del CT ma ora pronto a vestire l’azzurro nel momento del massimo bisogno. Ventura ha sempre detto che non c’era spazio per il centrocampista metodista nella sua formazione ma contro la Svezia (10-13 novembre) potrebbe cambiare idea e l’uomo del Napoli ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Piacenza rimonta Latina dallo 0-2 : super vittoria per Fei e compagni! : Piacenza ha sconfitto Latina per 3-2 (21-25; 20-25; 25-22; 25-19; 15-12) nel posticipo della quinta giornata di superLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Lupi, sotto 2-0, hanno inscenato un clamoroso ribaltone come era già riuscito a inizio stagione contro Ravenna e ottengono la terza vittoria (tutte al tie-break). Un risultato di lusso per i ragazzi di Giuliani che agganciano Vibo Valentia all’ottavo posto, ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Quarta giornata : Perugia rischia con Milano - Modena derby con Piacenza - Civitanova a Latina : Dopo l’anticipo di ieri tra Trento e Castellana Grotte, oggi domenica 29 ottobre si completa la Quarta giornata della SuperLega 2017-2018, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Le tre big sono attese da incontri di prima fascia contro squadre che potrebbero seriamente impensierirle. Perugia deve infatti affrontare Milano di fronte al proprio pubblico. I Block Devils hanno incominciato al meglio la stagione e, dopo aver ...