: Il 16 gennaio Fratoianni in Abruzzo: ecco le tappe - BenedettaLaPenn : Il 16 gennaio Fratoianni in Abruzzo: ecco le tappe -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 2 gennaio 2018) Dopo lo scioglimento delle Camere del 28 dicembre 2017 e le presunte non dimissioni del primo ministro Gentiloni, la data stabilita per le prossime elezioni sarà, come molti sanno, il 4 Marzo 2018. Si dà dunque il via ad una campagna elettorale breve ma intensissima, in cui i singoli partiti avranno a che fare con una legge elettorale, il Rosatellum 2.0, che prevede, ora come ora, una soglia di sbarramento difficile da superare da parte di tutte le fazioni. Il 3 dicembre 2017 infatti, all'Atlantico di Roma, Sinistra Italiana di Nicola, Possibile di Filippo "Pippo" Civati, e Articolo 1 - MDP di Roberto Speranza hanno creato "Liberi e Uguali", una coalizione a sinistra del Partito Democratico di Matteo Renzi, il cui leader è Pietro Grasso, già Presidente del Senato. Nella folla dell'assemblea Bersani, D'Alema e tantissimi altri politici che da sempre hanno bazzicato la sinistra ...