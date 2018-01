Il 16 gennaio Fratoianni in Abruzzo : ecco le tappe : Dopo lo scioglimento delle Camere del 28 dicembre 2017 e le presunte non dimissioni del primo ministro Gentiloni, la data stabilita per le prossime elezioni sarà, come molti sanno, il 4 Marzo 2018. Si dà dunque il via ad una campagna elettorale breve ma intensissima, in cui i singoli partiti avranno a che fare con una legge elettorale, il Rosatellum 2.0, che prevede, ora come ora, una soglia di sbarramento difficile da superare da parte di tutte ...