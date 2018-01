Identificata la donna fatta a pezzi e data in pasto ai cinghiali

Verona - Identificata la donna ritrovata nelle campagne : Sono di una nordafricana di 46 anni, i resti del cadavere trovato a pezzi il 30 dicembre a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona , uccisa, smembrata in una decina di parti ed infine abbandonata ...

Verona - Identificata donna uccisa e fatta a pezzi è una marocchina di 46 anni. Carabinieri cercano l ex marito : Verona - È di una 46enne marocchina il cadavere smembrato ritrovato tre giorni fa in un campo a Gardoni Valeggio sul Mincio, nel veronese. Lo confermano fonti dei Carabinieri di Villafranca, dopo che ...

Donna fatta a pezzi nel Veronese - Identificata la vittima - : Sono di una 46enne di origine marocchina i resti ritrovati nelle campagne di Valeggio sul Mincio. La Donna si trovava in Italia da 20 anni e viveva a Verona. Era separata dal marito, che ora gli ...

Donna uccisa e fatta a pezzi - Identificata la vittima : spunta l'ipotesi di un rituale : VALEGGIO - È di una Donna marocchina di 46 anni, che viveva a Verona, il cadavere smembrato ritrovato tre giorni fa in un campo nei pressi di Valeggio sul Mincio, nel veronese. Lo confermano...

Donna uccisa e fatta a pezzi - Identificata la vittima del barbaro omicidio : spunta l'ipotesi di un rituale : VALEGGIO - È di una Donna marocchina di 46 anni, che viveva a Verona, il cadavere smembrato ritrovato tre giorni fa in un campo nei pressi di Valeggio sul Mincio, nel veronese. Lo confermano...

Verona. Identificata la donna fatta a pezzi. Ora è caccia all'assassino : Si trovava in Italia da circa 20 anni, e viveva svolgendo lavori saltuari, come badante e addetta alle pulizie. Era separata da tempo dal marito, che ora gli investigatori stanno cercando

Maddie McCann - Identificata la donna "in viola" : è una cameriera bulgara : La piccola Maddie McCann scomparve nel nulla in Portogallo nel 2007. Di lei non si è mai più saputo nulla. I tabloid inglesi continunao a seguire tutti i (pochi) sviluppi della drammatica vicenda. Secondo il...