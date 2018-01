Capodanno con la Premier League - i risultati in diretta LIVE : BURNLEY-LIVERPOOL (ore 16, diretta su Sky Sport 1 HD e Sky Sport 3 HD) Con lo 0-0 contro l'Huddersfield (ennesima partita blindando la porta alla sua maniera) e complice il ko del Leicester (proprio contro il LIVErpool), il Burnley difende il suo sorprendente ...

I risultati di Premier League : la diretta gol LIVE : CHELSEA-STOKE CITY 2-0 LIVE 3' Rudiger, 9' Drinkwater Chelsea (3-4-3) : Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Kante, Drinkwater, Alonso; Willian, Morata, Pedro. Stoke City (4-5-1) : Butland; ...

Premier League - Boxing Day 2017 – Tutti i risultati : vince il Chelsea di Conte - pareggio in rimonta dello United. Stasera il City : Come da tradizione la Premier League è scesa in campo a Santo Stefano per il Boxing Day: Tutti in campo dopo Natale per il turno di campionato, spettacolo assicurato dopo le abbuffate a tavola e incroci interessanti che hanno regalato un vero e proprio show al grande pubblico. In programma la 20^ giornata. Pomeriggio caratterizzato da ben sei partite in Contemporanea anticipate dalla vittoria del Tottenham sul Southampton (5-2 con tripletta di ...

risultati e classifica Premier League : gol e highlights della sedicesima giornata : TOTTENHAM-STOKE CITY 5-1 21' Shawcross (autogol, T), 53' Son (T), 54', 65' Kane (T), 74' Eriksen (T), 80' Shawcross (S) Doveva dare un segnale alla Premier il Tottenham, dopo aver collezionato 2 ...

Premier League - risultati della 15esima giornata. La classifica aggiornata : Bologna, 4 dicembre 2017 - Il Manchester City , con molta fatica, vince 2-1 contro il West Ham e resta padrone della Premier League . Gli Hammers passano in vantaggio al 45' grazie al preciso colpo di ...

Premier League : i risultati della quindicesima giornata in diretta LIVE : STOKE CITY-SWANSEA 0-1 3' Bony (SW) BRIGHTON-LIVERPOOL 0-1 30' Can (L) WATFORD-TOTTENHAM 1-1 13' Kabasele (W), 25' Son (T) WEST BROMWICH-CRYSTAL PALACE 0-0 EVERTON-HUDDERSFIELD 0-0 LEICESTER-BURNLEY 1-...

Premier League - i risultati della 14esima giornata : Le partite giocate ieri in Premier League Cronaca, statistiche e tabellini della 14esima giornata di Premier League Tutte le notizie di Premier League

Premier League - 14^ giornata : risultati - classifica e prossimo turno - vince il Chelsea - Conte furioso ed espulso : Premier League, 14^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno – Si è concluso il 14° turno del massimo campionato inglese. Il Manchester City non sbaglia un colpo e ottiene la 13^ vittoria su 14 partite: contro il Southampton i tre punti arrivano proprio nell’ultimo minuto di recupero con Sterling. Le inseguitrici dei ‘Citizens’ comunque tengono il passo. Dopo il successo di ieri dello United, in serata il Chelsea ...

I risultati di Premier League : la diretta gol live : MANCHESTER CITY-SOUTHAMPTON 0-0 CHELSEA-SWANSEA 0-0 ARSENAL-HUDDERSFIELD 1-0 3' Lacazette (A) STOKE CITY-liveRPOOL 0-0 EVERTON-WEST HAM 0-0 BOURNEMOUTH-BURNLEY 0-0 Premier League, tutti ...

risultati 13^ Giornata di Premier League e Classifica del 25-11-2017 : Premier League, tredicesima Giornata: Young aiuta lo United a mettere pressione al City, WBA vicino al colpaccio in casa Tottenham. Pareggio tra Liverpool e Chelsea. LIVERPOOL-CHELSEA 1-1 Salah (LIV) 65′, Willian (CHE) 85′ Termina 1-1 il big match della tredicesima Giornata di Premier League tra Liverpool e Chelsea. I Reds passano in vantaggio con Salah (decimo gol in campionato in tredici partite) che di piatto destro non ...

risultati e classifica Premier League : gol e highlights della tredicesima giornata : MANCHESTER UNITED-BRIGHTON 1-0 Al suo debutto in Premier League, il Brighton rischia grosso nel finale del primo tempo (doppia clamorosa azione per lo United al 44', che sfiora il gol prima con il ...

risultati 12^ Giornata di Premier League e Classifica : Premier League, dodicesima Giornata: il Manchester City vince a Leicester 2-0, lo United in rimonta contro il Newcastle. Vittorie per Arsenal, nel derby con il Tottenham, Chelsea e Liverpool. ARSENAL-TOTTENHAM HOTSPUR 2-0 Mustafi (ARS) 36′, Alexis Sanchez (ARS) 41′ L’Arsenal di Arséne Wenger si aggiudica il 181esimo North London Derby battendo per 2-0 il Tottenham di Mauricio Pochettino. Le reti sono state realizzate da ...

ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2017/ risultati - deputati eletti e voti finali : sinistra - lo scontro sul premier : ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2017: Risultati voti dati reali ed eletti, Musumeci è il nuovo governatore. Parlano vincitori (Berlusconi & Salvini), secondi (Di Maio) e sconfitti (gli altri)(Pubblicato il Tue, 07 Nov 2017 16:00:00 GMT)

Premier League : risultati - classifica e gol della 11^ giornata : Premier League, undicesima giornata: il Burnley vince 1-0 sul Southampton ed è settimo in classifica, vincono anche Bournemouth, Huddersfield e Brighton. SOUTHAMPTON-BURNLEY 0-1 Vokes (BUR) 81′ Un lampo di Sam Vokes, subentrato a metà ripresa a Ashley Barnes, e il Burnley supera il Southampton di Manolo Gabbiadini in trasferta. Secondo successo consecutivo per la formazione allenata da Sean Dyche che si porta momentaneamente al ...